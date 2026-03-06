المطربة الجزائرية مريم حليم: رفضت أعمالًا كثيرة لأنها لا تضيف لمسيرتي

أكدت الفنانة الجزائرية مريم حليم أنها تحرص على اختيار أعمالها الفنية بعناية، مشيرة إلى أنها رفضت العديد من العروض التي قُدمت لها خلال الفترة الماضية، لأنها لم تكن ترى أنها ستضيف شيئًا حقيقيًا لمسيرتها الفنية.

وأوضحت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لا تقبل المشاركة في أي عمل لمجرد الظهور أو التواجد على الساحة، مؤكدة أن معيارها الأساسي هو القيمة الفنية وما يمكن أن يضيفه الدور أو العمل إلى مشوارها.

وأضافت أنها لا تشعر بالندم تجاه أي قرار اتخذته في مسيرتها، لافتة إلى أنها تفضل الانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة التي تتوافق مع طموحاتها الفنية.

كما أشارت إلى أنها تؤمن بأهمية التطوير المستمر، مؤكدة حرصها الدائم على التعلم واكتساب خبرات جديدة، خاصة أنها تحب مهنتها كثيرًا وتسعى لتقديم أعمال تليق بالجمهور وتترك بصمة في مشوارها الفني.