مريم حليم: مش ندمانة على أي خطوة في مشواري الفني

كشفت الفنانة الجزائرية مريم حليم عن جانب من تجربتها الفنية والإنسانية، مؤكدة أنها لم تتعرض لخذلان مباشر من شخص بعينه خلال مشوارها الفني، لكنها واجهت بعض الوعود التي لم تكتمل.

وقالت مريم حليم خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ما حدث معها لا يمكن وصفه بالخذلان، موضحة أن الأمر اقتصر على وعود في مجال العمل لم تتحقق كما كان متوقعًا، لكنها لا تحمل مشاعر سلبية تجاه أي شخص بعينه.



وعند سؤالها عما إذا كان الخذلان جاء على المستوى الشخصي أم المهني، أشارت إلى أن المواقف كانت مرتبطة أكثر بالعمل، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تفضل عدم تضخيم الأمور أو تحويلها إلى قضايا شخصية.



وفيما يتعلق بالندم على بعض القرارات الفنية، شددت مريم حليم على أنها لا تندم على أي خطوة اتخذتها في مسيرتها، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على اختيار الأعمال التي تضيف إلى رصيدها الفني.

وكشفت أنها رفضت العديد من الأدوار والأعمال الفنية التي عرضت عليها، لأنها لم تكن ترى أنها ستضيف شيئًا حقيقيًا لمسيرتها، مؤكدة أنها لا تقبل أي عمل لمجرد الظهور أو تحقيق الانتشار.



وعن شعورها تجاه الفرص الفنية التي حصلت عليها حتى الآن، أوضحت مريم حليم أنها لا ترى أنها لم تحصل على فرصتها، بل تعتقد أن الفرصة المناسبة لم تأتِ بعد، وأن ما تحقق حتى الآن مجرد بداية في طريقها الفني.



وأكدت أنها تسعى دائمًا إلى تطوير نفسها والتعلم بشكل مستمر، مشيرة إلى أن حبها الشديد لمهنتها يدفعها إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة حتى تقدم أفضل ما لديها للجمهور.