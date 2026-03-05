عمرو الدردير يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته.. ماذا قال؟

تعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تبديل اضطراري في الدقائق الأولى من اللقاء.

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك صورة لكريم فؤاد أثناء مغادرته المباراة وكتب "العين حق ربنا يصبرك يابني"

إصابة كريم فؤاد

وجاءت الإصابة في الدقيقة السابعة بعد تسديدة للكرة، ليسقط أرضا ثم يغادر اللاعب أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وسط قلق من الجهاز الفني والجماهير.

ويستضيف ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر مباراة الأهلى والمقاولون فى الجولة 21 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، ويقبع المقاولون بالمركز الـ16 برصيد 18 نقطة.