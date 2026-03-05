تفاصيل الإفطار السنوي لعائلة الكرة المصرية

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم احتفاليته السنوية للإفطار الجماعي، والتي شهدت حضوراً مميزاً يعكس تلاحم أسرة كرة القدم المصرية في أجواء رمضانية يسودها الود والتعاون.

تقدم الحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا على التواجد بين العاملين والزملاء، بجانب مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء اللجان ومديري الإدارات والقطاعات المختلفة، بما في ذلك لجنة الحكام، والمسابقات، وشؤون اللاعبين، بالإضافة إلى الكوادر الإدارية والمالية والموظفين.

ويأتي هذا التقليد السنوي الذي يحرص عليه الاتحاد لتعزيز العلاقات الإنسانية والمهنية بين مختلف القطاعات العاملة في المنظومة الرياضية، بعيداً عن ضغوط المنافسات والملاعب.