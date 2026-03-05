مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في تصادم عدة سيارات بطريق مصر–الإسماعيلية اتجاه العاشر

شهد طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي منذ قليل حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.