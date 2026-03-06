قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
مصر تسعى لتعزيز مسارات التنمية ورفع كفاءة الاستثمار العام مع الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من قلب الظلام إلى مستقبل الطاقة.. مناجم الفحم المهجورة تتحول إلى بطاريات عملاقة تحت الأرض| ما القصة؟

المناجم
المناجم
أمينة الدسوقي

في خطوة قد تغير طريقة تخزين الكهرباء مستقبلاً، يعمل باحثون على تطوير تقنية مبتكرة تسمح بتحويل مناجم الفحم المهجورة إلى خزانات ضخمة للطاقة تحت الأرض، ما يفتح الباب أمام استغلال بنية تحتية قديمة لخدمة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

مشروع علمي يعيد الحياة لمناجم مهجورة

يعمل فريق من الباحثين في مختبر أوك ريدج الوطني على تطوير أدوات متقدمة لدراسة إمكانية إعادة استخدام آلاف مناجم الفحم المهجورة في الولايات المتحدة كمرافق لتخزين الطاقة.

ونجح الفريق في تصميم نماذج هيدروديناميكية وكيميائية عالية الدقة تساعد العلماء على فهم كيفية توظيف هذه المناجم في أنظمة تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، وهي واحدة من أكثر تقنيات تخزين الطاقة استخداماً في شبكات الكهرباء حول العالم.

“بطارية الماء” كيف تعمل؟

تعتمد الفكرة الأساسية، المعروفة باسم بطارية الماء، على مبدأ بسيط لكنه فعال وهو يتم نقل المياه بين خزانين يقعان على ارتفاعين مختلفين فعندما تكون الكهرباء متوفرة وبأسعار منخفضة، تُضخ المياه إلى الخزان الأعلى وعند ارتفاع الطلب على الكهرباء، يُسمح للمياه بالعودة إلى الأسفل عبر توربينات تولد الطاقة الكهربائية.

وتشير الدراسات إلى أن هذه التقنية تمثل أكثر من 90% من سعة تخزين الطاقة على مستوى المرافق في الولايات المتحدة، لكنها تتطلب عادة تضاريس جبلية لتوفير فرق الارتفاع اللازم لتوليد الطاقة.

بديل ذكي للجبال

المقترح الجديد يسعى إلى تجاوز هذا التحدي عبر استغلال الآبار العميقة والأنفاق الموجودة في مناجم الفحم المهجورة كخزانات سفلية للمياه.

وبهذه الطريقة يمكن تطبيق تقنية التخزين الكهرومائي حتى في المناطق المسطحة التي لم تكن مناسبة سابقاً لهذه المشاريع.

كما أن إعادة استخدام البنية التحتية القائمة في المناجم يساهم في تقليل تكاليف البناء وتسريع تنفيذ المشروعات، فضلاً عن إحياء مواقع التعدين القديمة وتحويلها إلى مرافق مفيدة للاقتصاد والطاقة.

تحديات معقدة في أعماق الأرض

رغم جاذبية الفكرة، فإن تنفيذها ليس بالأمر السهل فالبيئة داخل مناجم الفحم غالباً ما تكون معقدة جيولوجياً ونشطة كيميائياً، ما قد يؤثر على المعدات والبنية التحتية ولهذا السبب طور الباحثون نماذج رقمية متقدمة تحاكي حركة المياه داخل الأنفاق وتفاعلها مع المعادن الموجودة في الصخور. 

وتساعد هذه النماذج على التنبؤ بمخاطر التآكل الكيميائي الذي قد يضر بالتوربينات، إضافة إلى تقييم استقرار جدران المناجم لتجنب التشققات أو الانهيارات الناتجة عن ضغط المياه.

من إرث صناعي إلى ركيزة للطاقة النظيفة

يعمل العلماء حاليا على إجراء دراسات تقنية واقتصادية شاملة لتحديد مدى جدوى تنفيذ هذه المشاريع على نطاق واسع، ووضع أفضل الأساليب لتصميم وتشغيل هذه المرافق في مواقع مختلفة.

ويرى الخبراء أن هذه المبادرة قد تحول المناجم التي غذت الثورة الصناعية في الماضي إلى عنصر أساسي في مستقبل الطاقة النظيفة، عبر تحويلها إلى بنية تحتية هائلة لتخزين الكهرباء ودعم استقرار شبكات الطاقة المتجددة.

مناجم الفحم مناجم الفحم المهجورة الطاقة النظيفة تخزين الكهرباء طريقة تخزين الكهرباء بطارية الماء الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

مديرية العمل بالأقصر

مديرية عمل الأقصر: تدريب 120 شاب وفتاة واستخراج 959 شهادة مهارة ومهنة

ارشيفيه

5 أشخاص.. ننشر أسماء المصابين فى حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

تموين البحيرة

التحفظ على 21 طن مكرونة تموين لتجميعها بالمخالفة للقرارات في البحيرة

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد