الحديد والصلب للمناجم تستهدف 747.4 مليون مبيعات وإنتاج خلال العام المالي المقبل

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 -2027، بصافي ربح 325.8 مليون جنيه.

وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم، أنها تستهدف تحقيق مبيعات وإنتاج 747.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2026 -2027.

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم إنتاج 1.775 مليون طن خلال العام المالي 2026/2027.

ورصدت الموازنة 157 مليون جنيه كتكلفة تقديرية للمشروعات الاستثمارية الجديدة لتطوير المعدات وخطوط الإنتاج.

وشهدت الموازنة التقديرية للعام المالي القادم، تخصيص نحو 79.06 مليون جنيه للأجور والبدلات والمزايا العينية لعدد 426 عاملاً.

تخصيص 420 ألف جنيه للأبحاث

تضمنت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل تخصيص 420 ألف جنيه للأبحاث الجيولوجية والاستكشافات ، ورصد 300 ألف جنيه لبرامج تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

كان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.