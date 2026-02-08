تراجعت بنسبة 47%.. 82 مليون جنيه صافي أرباح الحديد والصلب للمناجم النصفية

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 46.77% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تسجيل صافي ربح بلغ 82.45 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل 154.91 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2024.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 285.19 مليون جنيه، مقابل 312.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

مؤشرات مالية

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، صافي ربح بلغ 80.49 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 23.75 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 213.05 مليون جنيه، مقابل 84.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

كان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.