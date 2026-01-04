الحديد والصلب للمناجم تستثمر في أذون الخزانة المصرية

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة "أذون خزانة".

وأوضحت شركة الحديد والصلب، أن القرار جاءها على اعتبار أنها أدوات استثمارية آمنة منخفضة المخاطر.

وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تحقيق إجمالي مبيعات بلغت 25.34 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال نوفمبر سجلت 25.34 مليون جنيه.

تأسيس الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

كان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.