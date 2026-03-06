من الاغتيالات لحرب الشائعات| «رأس الأفعى» يكشف أخطر مخططات الإخوان لاستغلال العاطفة لإشعال الفوضى في البلاد

واصل مسلسل «رأس الأفعى» في حلقته السادسة عشرة تصعيد الأحداث الدرامية، كاشفًا عن جانب جديد من الصراع المعقد بين أجهزة الدولة وخلايا الإرهاب التي تسعى إلى نشر الفوضى داخل البلاد. ومع تطور الأحداث، لم يعد الأمر يقتصر على مطاردات أمنية أو عمليات محدودة، بل أصبح مواجهة مفتوحة تشمل مخططات تخريبية، وحرب معلومات، ومحاولات للتأثير على الرأي العام عبر أدوات إعلامية منظمة. وتسلط الحلقة الضوء على كيفية تحرك الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع التنظيم الدولي، الذي يوفر لها الدعم المالي واللوجستي، إلى جانب تدريب عناصرها على تنفيذ عمليات العنف والاغتيالات.

تصاعد الصراع مع الخلايا الإرهابية

وشهدت الحلقة تطورات متلاحقة كشفت عن اتساع رقعة المواجهة بين رجال الأمن والعناصر الإرهابية. فقد أظهرت الأحداث أن هذه الجماعات لم تعد تعتمد فقط على العمليات الفردية، بل باتت تخطط لعمليات أكثر تعقيدًا تهدف إلى ضرب الاستقرار وإرباك المشهد الأمني في أكثر من منطقة.

كما أبرزت الحلقة طبيعة العلاقة بين تلك الخلايا والتنظيم الدولي الذي يقف خلفها، حيث يقدم الدعم المالي ويوفر التدريب للعناصر الشابة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، إضافة إلى التخطيط لعمليات التخريب والاغتيالات التي تستهدف مؤسسات الدولة.

مخطط إعلان حركة «حسم»

من بين أبرز الأحداث التي كشفتها الحلقة، التواصل الذي جرى بين القيادي الإخواني محمد كمال، الذي يجسد دوره الفنان محمد يوركا، وأحد العناصر الإرهابية ويدعى علاء.

وخلال الاتصال، شدد محمد كمال على ضرورة الإعلان عن حركة «حسم» في أسرع وقت، في خطوة تهدف إلى تصعيد العمليات الإرهابية وإظهار التنظيم كقوة قادرة على تنفيذ ضربات مؤثرة.

كما تطرق الحديث بينهما إلى القيادي الإخواني محمود عزت، حيث حاول علاء تحذير محمد كمال منه، واصفًا إياه بـ«الناب الأزرق» في إشارة إلى نفوذه داخل الجماعة، إلا أن كمال رد بسخرية واستخفاف، متوعدًا بالتعامل معه لاحقًا.

استغلال العاطفة عبر الدعاية الإعلامية

كشفت الحلقة أيضًا جانبًا من الأساليب التي تعتمد عليها الجماعة في التأثير على الرأي العام. فبحسب الأحداث، تسعى الجماعة إلى استغلال مشاعر المواطنين من خلال حملات إعلامية منظمة تقوم على فبركة الأخبار وصناعة روايات تستهدف إثارة التعاطف.

ومن بين تلك الأساليب الترويج لقصص تتعلق بنساء الجماعة داخل السجون، واستخدام مصطلحات ذات طابع ديني لإضفاء بعد عاطفي وديني على هذه الروايات. وتهدف هذه الحملات، وفق ما تم عرضه في هذه الحلقة، إلى زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية التي تتصدى لهذه الجماعات.

نجاحات أمنية في مواجهة المخططات

على الجانب الآخر، سلطت الحلقة الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تعقب هذه الخلايا ومنع مخططاتها قبل تنفيذها.

ففي قضية السيارات المفخخة التي كانت معدة لتنفيذ عملية اغتيال جديدة، تمكن رجال الأمن من الوصول إلى فني سيارات كان يتولى تجهيز المركبات لصالح الجماعة. وقد قاد الضابط حسن، الذي يجسد دوره الفنان أحمد غزي، عملية التتبع التي أسفرت عن القبض على عدد من العناصر الإرهابية أثناء حضورهم لاستلام إحدى السيارات المعدة للتفجير.

وفي الوقت ذاته، كان الضابط مراد، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، يقود حملة أمنية في محافظة الفيوم لتعقب المتورطين في اغتيال أحد ضباط الشرطة.

اغتيال ضابط يشعل الأحداث

ومن أكثر المشاهد تأثيرًا في الحلقة، حادث اغتيال المقدم محمود عبد الحميد، رئيس مباحث مركز طامية، والذي استهدفه عنصران إرهابيان بإطلاق النار على سيارته أثناء سيره على طريق الفيوم.

وقد أسفر الهجوم عن استشهاد الضابط وإصابة اثنين من مرافقيه، في عملية أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عنها. وأظهرت الأحداث حالة الحزن التي خيمت على زملائه في العمل، حيث أشاد أحد القيادات الأمنية بكفاءته وإخلاصه في أداء واجبه، مؤكدًا أن تفانيه في مواجهة الإرهاب كان سببًا في استهدافه.

جنازة الشهيد.. رسالة وفاء من الأهالي

اختتمت الحلقة بمشاهد مؤثرة من الجنازة الحقيقية للشهيد المقدم محمود عبد الحميد، والتي أقيمت في يوليو 2016.

وأظهرت اللقطات خروج أهالي البلدة بأعداد كبيرة لتشييع جثمان الشهيد في مشهد مهيب، عكس حجم التقدير الشعبي للدور الذي يقوم به رجال الأمن في حماية المجتمع من مخاطر الإرهاب.

الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» قدمت صورة درامية قوية تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في حربها ضد الإرهاب، كاشفة في الوقت نفسه عن الأساليب المتعددة التي تعتمد عليها الجماعات المتطرفة، سواء عبر العمليات المسلحة أو الحملات الإعلامية التي تستهدف التأثير على الرأي العام.

كما أبرزت الأحداث الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في مواجهة هذه المخططات، مؤكدًا أن معركة مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى كشف الحقيقة وتعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه التنظيمات وأساليبها في استغلال الأزمات والمشاعر لتحقيق أهدافها.