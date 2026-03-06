طريقة عمل صينية بطاطس مع كرات اللحم.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نهال الشناوي، طريقة عمل صينية بطاطس مع كرات اللحم، فهي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك الاعتماد عليها وتطبيقها على سفرة إفطار شهر رمضان.



مقادير صينية بطاطس مع كرات اللحم

● نصف كيلو لحم مفروم

● 2 ثمرة بصل مفروم مصفاة

● ملح

● ملعقة فلفل أسود صغيرة

● ملعقة بقدونس مجفف كبيرة

● ملعقة بصل بودرة كبيرة

● ¼ ملعقة كزبرة جافة

● 1/4 ملعقة قرفة

● 2 ملعقة بهارات كفتة

● 3 ملعقة دقيق

● زيت

للبطاطس:

● كيلو بطاطس مكعبات وسط

● نصف لتر صلصة طماطم

● 2 ثمرة فلفل رومي شرائح

● كوب مرقة

● 2 فص ثوم مفروم

● ملح حسب الرغبة

● ملعقة فلفل أسود كبيرة

● ملعقة كمون صغيرة

● ملعقة كزبرة جافة صغيرة

● ملعقة بابريكا كبيرة

● ½ ملعقة قرفة

● مكعب مرقة دجاج

● 3 ملعقة زيت

● 2 مكعب زبدة مذابة

طريقة تحضير صينية بطاطس مع كرات اللحم

في بولة يخلط اللحم مع البصل مع جميع البهارات وتكور

ثم تبدر بالدقيق وتحمر، ثم تضاف البطاطس والطماطم والثوم والزبدة وجميع البهارات والفلفل الرومي

ينقل في طاجن ثم يدخل فرنا ساخنا حتي تمام النضج ويقدم