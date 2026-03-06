قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
طريقة عمل صينية بطاطس مع كرات اللحم.. بمذاق لا يقاوم

هاجر هانئ

قدمت الشيف نهال الشناوي، طريقة عمل صينية بطاطس مع كرات اللحم، فهي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك الاعتماد عليها وتطبيقها على سفرة إفطار شهر رمضان.


مقادير صينية بطاطس مع كرات اللحم

● نصف كيلو لحم مفروم
● 2 ثمرة بصل مفروم مصفاة
● ملح
● ملعقة فلفل أسود صغيرة
● ملعقة بقدونس مجفف كبيرة
● ملعقة بصل بودرة كبيرة
● ¼ ملعقة كزبرة جافة
● 1/4 ملعقة قرفة
● 2 ملعقة بهارات كفتة
● 3 ملعقة دقيق
● زيت
للبطاطس:
● كيلو بطاطس مكعبات وسط
● نصف لتر صلصة طماطم
● 2 ثمرة فلفل رومي شرائح
● كوب مرقة
● 2 فص ثوم مفروم
● ملح حسب الرغبة
● ملعقة فلفل أسود كبيرة
● ملعقة كمون صغيرة
● ملعقة كزبرة جافة صغيرة
● ملعقة بابريكا كبيرة
● ½ ملعقة قرفة
● مكعب مرقة دجاج
● 3 ملعقة زيت
● 2 مكعب زبدة مذابة

طريقة تحضير صينية بطاطس مع كرات اللحم

في بولة يخلط اللحم مع البصل مع جميع البهارات وتكور
ثم تبدر بالدقيق وتحمر، ثم تضاف البطاطس والطماطم والثوم والزبدة وجميع البهارات والفلفل الرومي
ينقل في طاجن ثم يدخل فرنا ساخنا حتي تمام النضج ويقدم

حقل نفط في كردستان

توقف الإنتاج في حقل نفطي تديره شركة أمريكية بكردستان العراق

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس وزراء لبنان

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي

صورة أرشيفية

عاجل | أذربيجان تقرر سحب دبلوماسييها من إيران

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

