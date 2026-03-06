جددي سفرة رمضان .. طريقة عمل مكرونة بالسلامي والبينك صوص

مكرونة بالسلامي والبينك صوص من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تطبيقها في المنزل وتقديمها على مائدة إفطار رمضان.

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالسلامي والبينك صوص، فيما يلي…

مقادير مكرونة بالسلامي والبينك صوص



500 جرام مكرونة بنا مسلوقة

● 250 جرام سلامي

● 200 جرام مشروم شرائح

● 50 جرام زيتون أسود شرائح

● فلفل ألوان قطع صغيرة

● 2 فص ثوم مهروس

● كوب بشاميل

● 200 جرام كريمة طهي

● 2 ملعقة صلصة

● نص كوب لبن

● مكعب مرقة

● فلفل أسود

● ملعقة بصل بودرة صغيرة

● ملعقة ثوم بودرة صغيرة

● ملعقة بابريكا مدخنة صغيرة

● ملعقة زعتر مجفف صغيرة

● ملح حسب الرغبة

● زبدة





طريقة تحضير مكرونة بالسلامي والبينك صوص