حلويات رمضان ... طريقة عمل كنافة بقمر الدين

كنافة بقمر الدين من الحلويات اللذيذة و الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك لأفراد أسرتك أو ضيوفك على مائدة رمضان.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة بقمر الدين.

مقادير كنافة بقمر الدين



● كنافة محمرة

● شربات

● 2 كوب قمر الدين

● 2 ملعقة كبيرة سكر

● 3 ملعقة كبيرة نشا

● كريمة مخفوقة للتزيين

طريقة تحضير كنافة بقمر الدين



يضاف الشربات للكنافة المحمرة

يخلط النشا مع قمر الدين والسكر ويقلب الخليط في إناء على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

يصب خليط قمر الدين فى الكاسات ويترك ليتماسك

يضاف على الوجه الكنافة

تزين بوردات الكريم شانتي وتقدم .