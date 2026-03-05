طريقة عمل طاجن سمك فيليه..بمذاق لا يقاوم

طاجن سمك فيليه من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سمك فيليه في البيت خطوة بخطوة.



مقادير طاجن سمك فيليه



● سمك فيليه

● بطاطس حلقات

● طماطم حلقات

● فلفل رومي

● فلفل حار

● كمون ناعم

● عصير ليمون

● ثوم مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● زيت

للتقديم

● سلطة طحينة

● خبز



طريقة تحضير طاجن سمك فيليه



تتبل قطع السمك بالملح والثوم والكمون وعصير الليمون والفلفل الأسود

يشوح السمك في الزيت فى إناء على النار

يمكن إضافة الفلفل الرومي والحار ويقلب كل الخليط

يمكن أن تشوح البطاطس فى الزيت

يوضع خليط السمك مع البطاطس والطماطم فى طاجن فى الفرن

يقدم عند النضج مع الطحينة والخبز .