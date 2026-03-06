جولة تفقدية لوزير الصناعة بمدينة الجلود بالروبيكي لمتابعة الإنتاج وتعزيز صادرات القطاع

قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي لمتابعة سير العمل بالمصانع والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود، والوقوف على معدلات الإنتاج والتحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الجلود وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية وزيادة الصادرات. ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، والمهندس محمود محرز المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود ورئيس لجنة التراخيص باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة وممثلين عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

واستهل الوزير جولته بزيارة المركز التكنولوجي لدباغة الجلود، حيث تفقد معامل الأبحاث والتطوير والاختبارات والتحليل، كما تابع مراحل تجهيز الجلود المختلفة بدءًا من عمليات الشق والتجهيز وعنبر الـ"وايت بلو"، مرورًا بمراحل الصباغة والتجفيف وماكينات الرش والتجفيف وصولًا إلى التشطيب النهائي، إلى جانب تفقد قاعات التدريب بالمركز. وأكد الوزير أن المركز يمثل أحد أهم الأذرع التكنولوجية الداعمة لقطاع دباغة الجلود في مصر، لما يقوم به من دور محوري في نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات الدباغة العالمية، وتقديم الدعم الفني للمصنعين وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، مشيرًا إلى أنه تم تطويره مؤخرًا لتوفير معدات للمراحل الإنتاجية والمعامل وتدريب الأفراد. كما أشار إلى أن المركز يعد نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إسناد إدارته الفنية والمالية لشركة الروبيكي لتكنولوجيا الدباغة، والمساهم بها أصحاب المدابغ، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما تفقد الوزير المرحلة الثانية لمصانع الغراء واستكمال المدابغ تحت التشطيب، حيث وجه بسرعة استكمال وتشطيب الوحدات لتلبية احتياجات المستثمرين وتسكين المدابغ المنقولة إلى المدينة. وأكد أن مدينة الجلود بالروبيكي تعد من أهم المشروعات الصناعية المتكاملة في المنطقة، حيث تضم منظومة متكاملة لصناعة الجلود بدءًا من الدباغة وحتى تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحويل المدينة إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تستعد لطرح عدد من الوحدات الإنتاجية الجديدة بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين وتحديث صناعة الجلود الوطنية وجذب الشركات العالمية الرائدة في الصناعات الجلدية، خاصة تلك التي تمتلك قدرات تكنولوجية وتسويقية تمكنها من اختراق الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للجلود المصرية وزيادة الصادرات.

وخلال الجولة تفقد الوزير مدبغة سرج المقامة على مساحة 5547 مترًا مربعًا برأسمال يتجاوز 10 ملايين دولار، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 800 ألف قدم جلود شهريًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%، حيث تصدر المدبغة نحو 95% من إنتاجها إلى الخارج وتوفر أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما تابع الوزير مراحل التشغيل المختلفة بدءًا من استقبال الجلود الخام وإزالة الشعر والدباغة الأولية مرورًا بمراحل الصباغة والتلوين والصنفرة، وصولًا إلى تفقد معرض المنتجات النهائية.

كما شملت الجولة تفقد مدبغة الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة المقامة على مساحة 11 ألف متر مربع برأسمال يبلغ 150 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تتجاوز 750 ألف قدم سنويًا وبنسبة مكون محلي 100%، حيث تصدر الشركة نحو 95% من إنتاجها للأسواق الخارجية وتوفر 55 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واطلع الوزير خلال الزيارة على عمليات الصباغة وإعادة الدباغة والتجفيف والتشطيب النهائي للجلود، إلى جانب مراحل الفرز والتعبئة والتجهيز والشحن.

كما تفقد الوزير عددًا من المصانع العاملة بمنطقة الـ100 مصنع المتخصصة في تصنيع المنتجات الجلدية، حيث زار مصنع شركة تامز لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية المقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 23 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف حذاء سنويًا بنسبة مكون محلي 80%، ويوفر المصنع 68 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تابع الوزير مراحل تصنيع الأحذية المختلفة بدءًا من الخياطة والتجميع وحتى المنتج النهائي، كما تفقد معرض المنتجات.

وتضمنت الجولة كذلك زيارة مصنع شركة تريكو هاوس المتخصص في تصنيع مكونات الأحذية الرياضية، والمقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 500 ألف دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف قطعة شهريًا بنسبة مكون محلي 50%، حيث تصدر الشركة نحو 90% من إنتاجها للأسواق الخارجية وتوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واطلع الوزير على خطوط إنتاج مكونات الأحذية وماكينات تصنيع "فوندي الحذاء الرياضي".

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع سيجما شوز المقام على مساحة 4600 متر مربع باستثمارات تبلغ 25 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون حذاء سنويًا بنسبة مكون محلي 45%، حيث توفر الشركة 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتصدر نحو 5% من إنتاجها للخارج، وقد تابع الوزير مراحل تجهيز المواد الأولية وخطوط القص والطباعة والخياطة، بالإضافة إلى خطوط حقن الأحذية لمختلف الأنواع.

يذكر أن مدينة الجلود بالروبيكي تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، حيث أقيمت المرحلة الأولى على مساحة نحو 176 فدانًا وتضم 216 وحدة إنتاجية تم تخصيصها بالكامل لتعويض أصحاب المدابغ المنقولة من منطقة مجرى العيون، فيما تقام المرحلة الثانية على مساحة نحو 109 أفدنة وتضم وحدات للمدابغ ومصانع الغراء، بينما تشمل المرحلة الثالثة منطقة تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع ومن بينها منطقة الـ100 مصنع متعددة المساحات المخصصة لإنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية. وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي متميز في قلب مدينة بدر بالقاهرة بما يعزز القدرات التصديرية للمصنعين، حيث تبعد نحو 100 كم عن ميناء السويس البحري ونحو 156 كم عن ميناء بور فؤاد، كما ترتبط بشبكة طرق داخلية وخارجية متطورة.