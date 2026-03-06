كارت 181.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لرفع الوعي بحقوق المستهلك الأونلاين

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة في إطار مشروع تخرجهم حملة توعوية اجتماعية تحت عنوان كارت 181 لتعزيز إدراك الجمهور بحقوقه كمستهلك.

وتهدف الحملة إلى مساعدة المشتري المصري للحصول على حقوقهم كاملة، خاصة خلال عمليات الشراء الرقمية، من خلال الحملة التي أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتيك توك.

وتقوم حملة كارت 181 في الأساس، على تبسيط مواد قانون حماية المستهلك، إلى جانب مجموعة من القواعد التي يجب على المشتري اتباعها قبل وأثناء وبعد إتمام عملية الشراء، مثل تقديم الشكاوى وغيرها من الإجراءات التي تضمن حقوق المستهلك.

وتسعى الحملة التي أطلقها طلاب إعلام القاهرة إلى تغيير النظر حول السلبية المأخوذة عن الشراء الرقمي، خاصة ما يدور حوله من شائعات تفيد بأنه مجازفة غير محسوبة، من خلال جعل المشتري مسؤول ورفع وعيه بحقوقه القانونية خلال عملية الشراء.