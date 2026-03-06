قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كارت 181.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لرفع الوعي بحقوق المستهلك الأونلاين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة في إطار مشروع تخرجهم حملة توعوية اجتماعية تحت عنوان كارت 181 لتعزيز إدراك الجمهور بحقوقه كمستهلك.

وتهدف الحملة إلى مساعدة المشتري المصري للحصول على حقوقهم كاملة، خاصة خلال عمليات الشراء الرقمية، من خلال الحملة التي أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتيك توك.

وتقوم حملة كارت 181 في الأساس، على تبسيط مواد قانون حماية المستهلك، إلى جانب مجموعة من القواعد التي يجب على المشتري اتباعها قبل وأثناء وبعد إتمام عملية الشراء، مثل تقديم الشكاوى وغيرها من الإجراءات التي تضمن حقوق المستهلك.

وتسعى الحملة التي أطلقها طلاب إعلام القاهرة إلى تغيير النظر حول السلبية المأخوذة عن الشراء الرقمي، خاصة ما يدور حوله من شائعات تفيد بأنه مجازفة غير محسوبة، من خلال جعل المشتري مسؤول ورفع وعيه بحقوقه القانونية خلال عملية الشراء.

طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان كلية اﻹعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

ترشيحاتنا

لحظة تشييع الجثمان

تشييع جثمان 3 شباب من قرية واحدة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

مستشفى قنا العام

مصابة بتسمم حمل ومرض مناعي.. مستشفى قنا العام ينقذ أم وجنينها

صورة ارشيفية

إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى الغردقة العام خلال شهرين

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد