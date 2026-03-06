قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 أخطاء يقع فيها الطلاب أثناء تعاملهم مع النماذج الإسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من 10 أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء استخدام النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكداً أنه لابد من تجنبها ، وهي :

  •  إهمال الطالب حل النماذج الإسترشادية من الأساس، بينما هي وسيلة جيدة ورسمية للتدريب على الامتحانات، وأكثر دقة مما تتضمنه الكتب الخارجية.
  •  البدء في حل النماذج الإسترشادية دون الإنتهاء بشكل كامل من استذكار المنهج، حيث قد تتضمن النماذج أسئلة في الأجزاء الأخيرة من كل مادة.
  •  الإجابة بشكل شفهي فقط على أسئلة أي نموذج، بل لا بد للطالب من التعامل مع أي نموذج استرشادي وكأنه امتحان آخر العام، وتخصيص وقت ومكان مناسبين للإجابة عليه.
  •  لجوء الطالب إلى حفظ أسئلة النماذج الإسترشادية بالنص، اعتقادا منه أنها ستأتي في امتحانات آخر العام، بل لا بد أن يستوعب الطالب الفكرة في كل سؤال وليس نص السؤال.
  •  إهمال الطالب معرفة الإجابة الصحيحة لبعض الأسئلة التي أخطأ في الإجابة عنها، فقد تتكرر أفكار نفس الأسئلة في الامتحانات النهائية.
  •  قيام الطالب بحل كل سؤال من خلال الرجوع في نفس الوقت إلى الكتاب أو الملازم المدرسية، دون بذل أي جهد في التفكير في الحل الصحيح قبل الرجوع إلى الكتب
  •  لجوء الطالب إلى الشات جي بي تي في حل بعض الأسئلة دون الرجوع إلى المصادر التعليمية؛ فقد يحتوي الشات جي بي تي على إجابات غير دقيقة للأسئلة.
  •  عدم رجوع الطالب إلى المعلم للإستفسار عن بعض الأسئلة التي تسبب له حيرة أو وقع في أخطاء في الإجابة عنها.
  •  تكاسل الطالب عن معرفة إجابات بعض الأسئلة التي أخفق في الإجابة عنها.
  •  اهتمام الطالب فقط بالدرجة التي سيحصل عليها في النموذج، دون الاهتمام بمعرفة نقاط قوته وضعفه في أجزاء المنهج المختلفة.
  •  اعتقاد الطالب بأن درجته في النموذج الإسترشادي –وخاصة لو كانت ضعيفة– ستكون مماثلة لدرجته في الامتحان النهائي، مما يؤثر سلبا على حالته النفسية، ولا بد أن يعي الطالب أن حل تلك النماذج هو نوع من المذاكرة أو المراجعة أو التدريب على الامتحانات، وليس هي الامتحانات.

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/ 

 رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. خطوات التحميل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة النماذج الإسترشادية امتحانات الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

ترشيحاتنا

لحظة تشييع الجثمان

تشييع جثمان 3 شباب من قرية واحدة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

مستشفى قنا العام

مصابة بتسمم حمل ومرض مناعي.. مستشفى قنا العام ينقذ أم وجنينها

صورة ارشيفية

إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى الغردقة العام خلال شهرين

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد