10 أخطاء يقع فيها الطلاب أثناء تعاملهم مع النماذج الإسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من 10 أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء استخدام النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكداً أنه لابد من تجنبها ، وهي :

إهمال الطالب حل النماذج الإسترشادية من الأساس، بينما هي وسيلة جيدة ورسمية للتدريب على الامتحانات، وأكثر دقة مما تتضمنه الكتب الخارجية.

البدء في حل النماذج الإسترشادية دون الإنتهاء بشكل كامل من استذكار المنهج، حيث قد تتضمن النماذج أسئلة في الأجزاء الأخيرة من كل مادة.

الإجابة بشكل شفهي فقط على أسئلة أي نموذج، بل لا بد للطالب من التعامل مع أي نموذج استرشادي وكأنه امتحان آخر العام، وتخصيص وقت ومكان مناسبين للإجابة عليه.

لجوء الطالب إلى حفظ أسئلة النماذج الإسترشادية بالنص، اعتقادا منه أنها ستأتي في امتحانات آخر العام، بل لا بد أن يستوعب الطالب الفكرة في كل سؤال وليس نص السؤال.

إهمال الطالب معرفة الإجابة الصحيحة لبعض الأسئلة التي أخطأ في الإجابة عنها، فقد تتكرر أفكار نفس الأسئلة في الامتحانات النهائية.

قيام الطالب بحل كل سؤال من خلال الرجوع في نفس الوقت إلى الكتاب أو الملازم المدرسية، دون بذل أي جهد في التفكير في الحل الصحيح قبل الرجوع إلى الكتب

لجوء الطالب إلى الشات جي بي تي في حل بعض الأسئلة دون الرجوع إلى المصادر التعليمية؛ فقد يحتوي الشات جي بي تي على إجابات غير دقيقة للأسئلة.

عدم رجوع الطالب إلى المعلم للإستفسار عن بعض الأسئلة التي تسبب له حيرة أو وقع في أخطاء في الإجابة عنها.

تكاسل الطالب عن معرفة إجابات بعض الأسئلة التي أخفق في الإجابة عنها.

اهتمام الطالب فقط بالدرجة التي سيحصل عليها في النموذج، دون الاهتمام بمعرفة نقاط قوته وضعفه في أجزاء المنهج المختلفة.

اعتقاد الطالب بأن درجته في النموذج الإسترشادي –وخاصة لو كانت ضعيفة– ستكون مماثلة لدرجته في الامتحان النهائي، مما يؤثر سلبا على حالته النفسية، ولا بد أن يعي الطالب أن حل تلك النماذج هو نوع من المذاكرة أو المراجعة أو التدريب على الامتحانات، وليس هي الامتحانات.

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 .. خطوات التحميل

ادخل على رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026

اضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة

اختر المادة

اختر النموذج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.