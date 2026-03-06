بعد رسائل تهديد بالقتـ ل.. مخاوف اغتيال ترامب تتصاعد والسلطات تعتقل مشتبهًا به

عادت قضايا التهديدات الأمنية ضد الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة إلى دائرة الضوء مجددًا، بعد إعلان السلطات الأمريكية توجيه اتهامات لرجل من ولاية فلوريدا بتوجيه تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القضية التي كشفت عنها تقارير إعلامية أمريكية أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب طبيعة التهديدات، بل أيضًا لأنها تعيد طرح تساؤلات حول مستوى المخاطر التي تواجه القادة السياسيين في البلاد، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة.

تفاصيل القضية واعتقال المتهم

ووفقًا للمعلومات المتداولة، ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل يُدعى ماركوس إي. هاملت، يبلغ من العمر 46 عامًا، في الرابع من فبراير الماضي، وذلك بعد الاشتباه في تورطه بإرسال سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي تضمنت تهديدات مباشرة بالقتل للرئيس.

وبعد توقيفه، جرى نقل المتهم إلى أحد السجون المحلية في ولاية فلوريدا، في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه. وكشفت التقارير أن السلطات عثرت على عدد من الرسائل الإلكترونية التي تضمنت عبارات تهديد صريحة، الأمر الذي دفع الجهات الفيدرالية إلى التحرك بسرعة لتحديد مصدرها وملاحقة المسؤول عنها.

تحقيقات فيدرالية سبقت الاعتقال

وأوضحت المعلومات أن التحقيق في القضية لم يبدأ مع عملية الاعتقال، بل سبقها بمدة طويلة، حيث رصدت الجهات الفيدرالية تلك الرسائل قبل نحو عام من توقيف المتهم. وعلى إثر ذلك، بدأت السلطات عملية تتبع دقيقة للأدلة الرقمية المرتبطة بالرسائل، إلى أن تمكنت في النهاية من تحديد هوية المشتبه به.

وخلال جلسات الاستجواب، أدلى المتهم باعترافات أثارت الانتباه، إذ قال إنه كان يرسل الرسائل ويجري مكالمات هاتفية لفترة طويلة بهدف لفت انتباه السلطات الأمنية ودفعها إلى اعتقاله، في اعتراف اعتبره المحققون مؤشرًا على دوافع غير تقليدية وراء الواقعة.

جلسة أولى أمام المحكمة

ومثل المتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع أمام القاضية هوب تي. كانون في محكمة بمدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، حيث جرى عرض تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.

كما حددت المحكمة يوم السادس من أبريل المقبل موعدًا لبدء محاكمته رسميًا، وسط متابعة من الجهات القضائية والأمنية التي تنظر إلى القضية باعتبارها قضية تهديد خطير يستهدف رئيس الدولة.

تعاون أمني في التحقيق

وفي بيان رسمي، أوضح مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشمالية من فلوريدا أن التحقيقات جرت بالتعاون بين جهازالخدمة السرية الأمريكية ومكتب شرطة مقاطعة إسكامبيا، في إطار التنسيق الأمني المعتاد في القضايا التي تتعلق بتهديدات موجهة لشخصيات سياسية رفيعة المستوى.

ويتولى مساعد المدعي العام كريستوفر سي باترسون مهمة الادعاء في القضية، بينما تستمر الجهات المختصة في مراجعة الأدلة الرقمية المرتبطة بالرسائل الإلكترونية.

وفي حال إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فقد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات من السجن وفق القوانين الأمريكية المتعلقة بتهديد المسؤولين الحكوميين.

خلفية من حوادث سابقة

تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الحوادث الأمنية التي استهدفت الرئيس الأمريكي خلال الفترة الماضية. ففي يوليو من عام 2024، تعرض دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، عندما أطلق مسلح النار باتجاه المنصة التي كان يقف عليها، ما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة في أذنه، بينما قُتل أحد الحضور خلال الحادث.

كما شهد العام نفسه حادثة أخرى عندما ألقت السلطات القبض على رجل بالقرب من أحد ملاعب الغولف الخاصة بترامب في ولاية فلوريدا، بعد الاشتباه في تخطيطه لتنفيذ هجوم محتمل. وبعد التحقيقات والمحاكمة، أُدين المتهم لاحقًا وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

تعكس هذه الواقعة حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية كبار المسؤولين والشخصيات السياسية، خاصة في ظل التوترات السياسية الحادة وانتشار وسائل التواصل والتواصل الإلكتروني التي قد تُستخدم أحيانًا كمنصات للتهديد أو التحريض. وبينما تستمر التحقيقات والمحاكمة في قضية المتهم من فلوريدا، تبقى مسألة تأمين القادة السياسيين أولوية قصوى للأجهزة الأمنية الأمريكية في مواجهة أي تهديد محتمل.