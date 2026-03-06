قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير "CNN" يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الفنان محمد غنيم: عشت طفولة سعيدة داخل أسرة تربوية مترابطة

الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم
عبد الخالق صلاح

استعاد الفنان محمد غنيم ذكريات طفولته، مؤكدًا أنه نشأ في بيئة أسرية مترابطة قامت على التعليم والثقافة. 


أوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أنه كان الابن الأكبر بين أربعة أشقاء داخل أسرة يعمل الأب والأم فيها بالتدريس في وزارة التربية والتعليم، في زمن كان يحظى فيه المعلم بمكانة كبيرة واحترام واسع في المجتمع.


وأشار غنيم إلى أن نشأته في بيت تربوي انعكست بوضوح على مسيرة أفراد العائلة، إذ أصبح هو وشقيقته طبيبين، بينما اتجه الشقيقان الآخران إلى الهندسة، وهو ما اعتبره نتيجة طبيعية لبيئة تعليمية صارمة ومشجعة على التفوق.


وأكد الفنان أن طفولته كانت مليئة بالذكريات السعيدة داخل عائلة متماسكة، لافتًا إلى أنه عاش تجربة إنسانية نادرة حين عاصر جد والده، الحاج غنيم، الذي ظل يتمتع بالنشاط والحيوية حتى وفاته عن عمر تجاوز 103 أعوام.


وأوضح أن الجد كان يمتلك أراضي زراعية ودارًا كبيرًا، وكانت العائلة تعيش في إطار عائلي واحد تحت سقف واحد، حيث كان الأبناء وأسرهم يقيمون معًا في منزل العائلة الكبير، وهو ما يعكس طبيعة الحياة العائلية القديمة القائمة على الترابط والتماسك.


كما كشف محمد غنيم عن صورة نادرة من طفولته جمعته بشقيقته الدكتورة منال، مشيرًا إلى أنها الشقيقة الوحيدة بين إخوتها، وكانت تحظى بمكانة خاصة لدى والدها وأشقائها، باعتبارها الابنة الوحيدة المدللة في الأسرة.


وأضاف أن هذه الذكريات العائلية ما زالت حاضرة في وجدانه، حيث تمثل جزءًا مهمًا من تكوينه الإنساني والشخصي قبل دخوله عالم الفن.
 

الدكتور محمد غنيم التعليم والثقافة خط أحمر

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

الولايات المتحدة تضغط على سريلانكا بعدم إعادة الطاقم الإيراني

يونيفيل

كتيبة حفظ سلام غانية تتعرض لهجمات صاروخية في لبنان

مطار بغداد

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

