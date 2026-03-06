ناهد السباعي: شخصيتي في "المتر سمير" تعبر عن زوجة حقيقية يمكن التعاطف معها| حوار

تعد ناهد السباعي من الاسماء اللامعة في موسم دراما رمضان الحالي، عبر مشاركتها في مسلسل "المتر سمير"، المستوحى من أحداث حقيقية في إطار كوميدي اجتماعي، من أروقة محكمة الأسرة.



العمل يقدّم نظرة ساخرة وإنسانية على عالم النزاعات الأسرية، من خلال حكايات قريبة من الواقع وشخصيات نابضة بالحياة في مواجهة أسئلة أكبر عن العلاقات الأسرية.



تحدثت النجمة ناهد السباعي عن مشاركتها في مسلسل “المتر سمير” وقالت ناهد السباعي إنها تجسد شخصية "ميرفت" زوجة المتر سمير، وهي امرأة تعيش قصة زواج مضطرب مع محامٍ يعمل في قضايا محكمة الأسرة، ما يجعل حياتها اليومية متشابكة بشكل مباشر مع طبيعة عمله.



وتابعت ناهد السباعي في حوار خاص إلى أن الشخصية تتحرك بين محاولات الحفاظ على استقرار أسرتها، وبين شعورها بالضغط الناتج عن غياب التوازن داخل العلاقة، خاصة أن الزوج يتعامل مع أزمات الآخرين طوال الوقت، بينما يعجز عن حل أزمته الخاصة داخل البيت.



وأضافت أن الشخصية ليست نمطية أو أحادية، بل تمر بحالات نفسية متقلبة، تتراوح بين التفاهم والغضب، وبين الرغبة في الاحتواء والانفجار.



ناهد السباعي أكدت أن هذه التحولات تمنح الدور مساحات إنسانية واسعة، فالزوجة تجد نفسها في صراع دائم بين دعم شريك حياتها، والدفاع عن حقها في الاستقرار والأمان، وهو ما يجعل تصرفاتها تمزج بين الحب والضيق في آن واحد.



وأشارت ناهد السباعي إلى إن تفاصيل الدور تنبع من واقعية المواقف اليومية التي تعيشها الشخصية، حيث تنعكس القضايا التي يناقشها الزوج في عمله على حياتهما الخاصة، لتتحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر.



وقالت: هذا التشابك يمنح الشخصية طابعاً كوميدياً غير مفتعل، قائماً على المفارقة والسخرية من الواقع، دون الابتعاد عن الجانب الإنساني للمشكلات الأسرية.



وأضافت ناهد السباعي: تقديم الشخصية تطلّب منها التعامل بحذر مع التوازن بين الكوميديا والصدق، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإضحاك فقط، بل تقديم زوجة حقيقية يمكن للجمهور التعاطف معها.



كما إعتبرت أن الشخصية تمثل صوتاً نسائياً يحاول الحفاظ على الأسرة وسط ضغوط الحياة والعمل، وهو ما يجعل الدور قريياً من واقع كثير من النساء، ويمنحه بعداً اجتماعياً واضحاً داخل أحداث المسلسل.



مسلسل "المتر سمير" يجمع النجوم كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، وآخرين، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي.

