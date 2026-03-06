قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
ناهد السباعي: شخصيتي في "المتر سمير" تعبر عن زوجة حقيقية يمكن التعاطف معها| حوار

ناهد السباعي
ناهد السباعي
تعد ناهد السباعي من الاسماء اللامعة في موسم دراما رمضان الحالي، عبر مشاركتها في مسلسل "المتر سمير"، المستوحى من أحداث حقيقية في إطار كوميدي اجتماعي، من أروقة محكمة الأسرة.

 العمل يقدّم نظرة ساخرة وإنسانية على عالم النزاعات الأسرية، من خلال حكايات قريبة من الواقع وشخصيات نابضة بالحياة في مواجهة أسئلة أكبر عن العلاقات الأسرية.

تحدثت النجمة ناهد السباعي عن مشاركتها في مسلسل “المتر سمير” وقالت ناهد السباعي إنها تجسد شخصية "ميرفت" زوجة المتر سمير، وهي امرأة تعيش قصة زواج مضطرب مع محامٍ يعمل في قضايا محكمة الأسرة، ما يجعل حياتها اليومية متشابكة بشكل مباشر مع طبيعة عمله.

وتابعت ناهد السباعي في حوار خاص إلى أن الشخصية تتحرك بين محاولات الحفاظ على استقرار أسرتها، وبين شعورها بالضغط الناتج عن غياب التوازن داخل العلاقة، خاصة أن الزوج يتعامل مع أزمات الآخرين طوال الوقت، بينما يعجز عن حل أزمته الخاصة داخل البيت.

وأضافت أن الشخصية ليست نمطية أو أحادية، بل تمر بحالات نفسية متقلبة، تتراوح بين التفاهم والغضب، وبين الرغبة في الاحتواء والانفجار.

ناهد السباعي أكدت أن هذه التحولات تمنح الدور مساحات إنسانية واسعة، فالزوجة تجد نفسها في صراع دائم بين دعم شريك حياتها، والدفاع عن حقها في الاستقرار والأمان، وهو ما يجعل تصرفاتها تمزج بين الحب والضيق في آن واحد.

وأشارت ناهد السباعي إلى إن تفاصيل الدور تنبع من واقعية المواقف اليومية التي تعيشها الشخصية، حيث تنعكس القضايا التي يناقشها الزوج في عمله على حياتهما الخاصة، لتتحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر.

وقالت: هذا التشابك يمنح الشخصية طابعاً كوميدياً غير مفتعل، قائماً على المفارقة والسخرية من الواقع، دون الابتعاد عن الجانب الإنساني للمشكلات الأسرية.

وأضافت ناهد السباعي: تقديم الشخصية تطلّب منها التعامل بحذر مع التوازن بين الكوميديا والصدق، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإضحاك فقط، بل تقديم زوجة حقيقية يمكن للجمهور التعاطف معها.

كما إعتبرت أن الشخصية تمثل صوتاً نسائياً يحاول الحفاظ على الأسرة وسط ضغوط الحياة والعمل، وهو ما يجعل الدور قريياً من واقع كثير من النساء، ويمنحه بعداً اجتماعياً واضحاً داخل أحداث المسلسل.

مسلسل "المتر سمير" يجمع النجوم كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، وآخرين، من تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي.
 

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

