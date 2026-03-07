قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
حوادث

أولى جلسات محاكمة متهم بسب وقذف ضياء السيد .. اليوم

ضياء السيد
ضياء السيد
رامي المهدي

تنظر المحكمة المختصة اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمام محكمة جنح الاقتصادية.

وتعود وقائع الدعوى إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد رشوان، بصفته وكيلًا عن ضياء السيد، ضد المدعو «ع.ح»، متهمًا إياه بسب وقذف موكله والتشهير به من خلال إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يعمل صحفيًا بأحد المواقع الإخبارية.

وأوضح مقدم البلاغ أن المتهم نشر عبارات تضمنت إسناد وقائع غير صحيحة إلى الكابتن ضياء السيد، من شأنها – حال ثبوتها – أن تستوجب العقاب، فضلًا عما تمثله من إساءة وتشهير يمسان سمعته ومكانته الرياضية.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وباستكمال الإجراءات القانونية تقررت إحالته إلى المحاكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

جنح الاقتصادية محكمة جنح الاقتصادية ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني الأسبق

