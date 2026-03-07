قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نظر محاكمة 6 متهمين بقضية خلية المرج الثالثة.. بعد قليل

مصطفي رجب

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، اليوم محاكمة 6 متهمين "خلية المرج الثالثة"، لاتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.


وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.

والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.


والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب المستشار حماده الصاوي خلية المرج الثالثة

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

آمنة ترفض الحديث مع والدها.. تصاعد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

فى ذكراها.. قصة معاناة كوكا مع مرض السرطان

فى ذكراه .. قصة رحيل حمدي غيث وتأثره نفسيا بوفاة شقيقه

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

