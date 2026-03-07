رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في أجواء رمضانية.

إطلالة رانيا منصور

ظهرت رانيا منصور في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت جيبة مصنوعة من القماش المخملي الأسود المطرز و نسقت معها بلوزة بنفس القماش واتسمت بصيحة الأوف شولدر.

أكملت رانيا منصور إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.