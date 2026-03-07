جامعة المنصورة تُنظم حملة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

نظمت إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية بإدارة الطلاب الوافدين بجمعة المنصوره حملة التوعية الصحية «احمِ نفسك» داخل الكليات النظرية بالحرم الجامعي.

نُظِّمت الحملة بإشراف الدكتور المعتصم بالله البحرواي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، نائب المشرف العام لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صلاح علي، نائب المشرف العام لقطاع التعليم والطلاب، في إطار الجهود المستمرة لنشر الثقافة الصحية وتعزيز مفاهيم الوقاية بين طلاب الجامعة.

وانطلقت فعاليات الحملة بكليتي الحقوق والآداب، حيث تضمنت تنظيم أنشطة توعوية حول سرطان الثدي، بهدف نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية، والعوامل المرتبطة بالمرض، بما يسهم في الحد من مخاطره وتعزيز فرص العلاج المبكر.

كما تضمنت الحملة عددًا من الفعاليات التوعوية، من بينها تقديم معلومات مبسطة حول سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر، وتوعية الطلاب بعوامل الخطورة وطرق الوقاية، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية صحية، والإجابة عن استفسارات الطلاب، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي داخل المجتمع الجامعي.

وشهدت الحملة مشاركة فعّالة من الطلاب الوافدين بكلية الطب، الذين تولّوا الإعداد والتنظيم والمشاركة في تقديم المحتوى التوعوي، في خطوة تعكس روح التعاون والاندماج الإيجابي للطلاب الوافدين داخل المجتمع الجامعي، وإسهامهم في دعم الأنشطة التوعوية والصحية بالجامعة.

وتولّت الدكتورة سمر صلاح مجر، منسق الرعاية الصحية، متابعة تنفيذ فعاليات الحملة، والإشراف على قيام الطلاب بتقديم التوعية الصحية لطلاب الجامعة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة في نشر المعرفة الصحية بأسلوب علمي مبسط.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية بإ دارة الطلاب الوافدين لتعزيز الثقافة الصحية لدى الطلاب، انطلاقًا من الإيمان بأن الوعي يمثل الخطوة الأولى نحو الوقاية وبناء مجتمع جامعي أكثر صحة ووعيًا.