«الجيل» يخصص تكلفة حفل إفطاره السنوي لصالح جهود التنمية المجتمعية للحزب بالمحافظات

صرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب، برئاسة النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، قرر إلغاء حفل إفطاره السنوي، والذي كان مقررا له الخميس ٢٣ رمضان بأحد الفنادق الكبرى، وتحويل مخصصات الحفل لصالح أعمال التنمية المجتمعية الجارية بداية من أول شهر رمضان المعظم.

وأكد قاسم أن الحزب يرعى منذ بداية الشهر الكريم نقاط إطعام وإفطار بالمقطم ومدينة بدر بالقاهرة وإمبابة بالجيزة وجنيفة بمحافظة السويس، فضلا عن توزيع كراتين مواد غذائية في نطاق أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية.

وأضاف أن قرار الحزب جاء مراعاة للظروف الاقتصادية التي أثقلت كاهل الجميع، والتي يجب أن تكون أولوية دائما على أجندة عمل جميع الأحزاب السياسية في مصر في الأوضاع الراهنة.

وأوضح أمين التنظيم أن الحزب يستهدف بهذا القرار الوصول بتلك الجهود إلى ٣٠ ألف مستفيد خلال الشهر الكريم.