إسقاط دين الضريبة العقارية في هذه الحالات.. مشروع قانون

أجاز مشروع قانون الضريبة العقارية، والذي أقره مجلس النواب، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في عدد من الحالات المحددة.

وتنص المادة على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:

- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

يأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.