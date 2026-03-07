حاتم صابر: ضرب إيران مخطط قديم والهدف السيطرة على الممرات البحرية

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن ضرب إيران كان مخططًا له منذ أكثر من عامٍ ، وأن إيران كانت المحطة الثانية بعد غزة، و إسرائيل قالت إن حرب 7 أكتوبر ستغيّر من منظور القوة في منطقة الشرق الأوسط، أو ستؤدي إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط.

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أولى الطلعات الجوية لإسرائيل كانت تهدف إلى إزالة النظام الإيراني من المشهد، وأن الجميع تابع ما حدث من القضاء على المرشد الإيراني في أول ضربة، مع عدد كبير من القادة في إيران.

وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات الإيراني تم إنشاؤه بواسطة عناصر من الموساد وعناصر من الـCIA في بداية الحكم الإيراني، أي أن العقل الاستخباراتي الإيراني يُعتبر عقلًا ذا فكر إسرائيلي وأمريكي.

ولفت إلى أن ما تفعله الولايات المتحدة يتلخص في وضع يدها على الممرات البحرية التي تسيطر عليها إيران، من أجل خنق الصين، وأن ما تفعله الولايات المتحدة يأتي في إطار خنق الصين.

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة، إذا استمرت الحرب، سيكون هناك ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة، وأن شركات الشحن والتأمين ستقوم برفع الأسعار، وأن إيران الآن أصبحت في خصومة مع دول العالم بالكامل، بما فيها الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد غلق مضيق هرمز.