حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حاتم صابر: ضرب إيران مخطط قديم والهدف السيطرة على الممرات البحرية

إيران
إيران
البهى عمرو

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن ضرب إيران كان مخططًا له منذ أكثر من عامٍ ، وأن إيران كانت المحطة الثانية بعد غزة، و إسرائيل قالت إن حرب 7 أكتوبر ستغيّر من منظور القوة في منطقة الشرق الأوسط، أو ستؤدي إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط.

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أولى الطلعات الجوية لإسرائيل كانت تهدف إلى إزالة النظام الإيراني من المشهد، وأن الجميع تابع ما حدث من القضاء على المرشد الإيراني في أول ضربة، مع عدد كبير من القادة في إيران.

وأشار إلى أن جهاز الاستخبارات الإيراني تم إنشاؤه بواسطة عناصر من الموساد وعناصر من الـCIA في بداية الحكم الإيراني، أي أن العقل الاستخباراتي الإيراني يُعتبر عقلًا ذا فكر إسرائيلي وأمريكي.

ولفت إلى أن ما تفعله الولايات المتحدة يتلخص في وضع يدها على الممرات البحرية التي تسيطر عليها إيران، من أجل خنق الصين، وأن ما تفعله الولايات المتحدة يأتي في إطار خنق الصين.

وأشار إلى أنه في الفترة المقبلة، إذا استمرت الحرب، سيكون هناك ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة، وأن شركات الشحن والتأمين ستقوم برفع الأسعار، وأن إيران الآن أصبحت في خصومة مع دول العالم بالكامل، بما فيها الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد غلق مضيق هرمز.

إيران مكافحة الإرهاب غزة

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

