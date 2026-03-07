مشهد مؤثر .. يارا السكرى تنهار بعد القبض على أحمد العوضى فى الحلقة 18 من «على كلاي»

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «على كلاي» لحظة درامية مؤثرة خطفت أنظار الجمهور، بعدما قدمت الفنانة الشابة يارا السكري واحدا من أبرز مشاهدها في العمل أمام النجم أحمد العوضي، في مشهد اتسم بقدر كبير من الصدق الإنساني والتأثير العاطفي.

وجاءت الأحداث بعد قرار ترحيل «على كلاي» الذي يجسده أحمد العوضي إلى النيابة، على خلفية اتهامه بقتل «عزة» إحدى القاطنات بدار الأيتام التي يتولى إدارتها، وهو ما شكل صدمة كبيرة لزوجته «روح» التي تجسدها يارا السكري.

وقدمت يارا السكري مشهدا تمثيليا لافتا، حيث انهارت «روح» فور اقتياد زوجها، واحتضنته بقوة في محاولة يائسة للتشبث به، قبل أن تنفجر في البكاء وهي تمسك بيده وتجلس على الأرض، بينما يحاول العسكري جذبه بعنف لاصطحابه إلى الحبس بعد عرضه على النيابة.

المشهد حمل قدرا كبيرا من الشحنة العاطفية، ونجحت يارا السكري في تجسيد لحظة الانكسار والخوف والفقد بواقعية شديدة، لتقدم أداء صادقا ومؤثرا لامس وجدان المشاهدين، وبرزت من خلاله قدرتها على نقل مشاعر الشخصية بتفاصيل دقيقة.

وحظي المشهد بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بأداء يارا السكري في تجسيد شخصية «روح»، مؤكدين أن حضورها المتوازن وإحساسها العالي أضافا عمقا دراميا للأحداث، وأكدا مكانتها كواحدة من الوجوه الصاعدة التي تفرض حضورها بقوة في الدراما الرمضانية.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.