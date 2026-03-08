قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر
أحمد موسى: أي ضيف في مصر يحاول الإساءة للوطن يتم ترحيله فورا
عربة عفش حمراء .. أمن بورسعيد يضبط متهما دهس شابا وأنهى حياته أمام ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 8 مارس 2026: ترتيب الأولويات

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

مواليد برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر) يتميزون بالدقة والذكاء وحب النظام، كما يعرفون بقدرتهم الكبيرة على تحليل الأمور والتخطيط الجيد قبل اتخاذ أي قرار.

وفيما يلي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 8 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 8 مارس 2026


قد تحتاج اليوم إلى إعادة ترتيب أولوياتك والتركيز على الأمور الأكثر أهمية في حياتك، فالتنظيم الجيد سيساعدك على تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

توقعات برج العذراء صحيا


احرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتجنب الإرهاق الزائد. كما يُفضل الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على نشاطك.

توقعات برج العذراء عاطفيا


قد تشهد علاقتك العاطفية حالة من التفاهم والاستقرار، وقد تقضي وقتًا مميزًا مع شريك حياتك يعزز من قوة العلاقة بينكما. أما العزاب فقد يلتقون بشخص يلفت انتباههم.

برج العذراء اليوم مهنيا


قد تواجه بعض الضغوط في العمل، لكن بفضل تنظيمك الجيد وقدرتك على إدارة الوقت ستتمكن من إنجاز مهامك بنجاح، وقد تحصل على تقدير من المسؤولين.
 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة


الفترة المقبلة قد تحمل لك فرصًا جديدة للتطور في حياتك المهنية، لذلك حاول استغلال مهاراتك وقدراتك لتحقيق تقدم ملحوظ في عملك.

برج العذراء العذراء توقعات برج العذراء حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة .. رحمة محسن: عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية في جسمي

شريف شحاته

الداعية شريف شحاتة : تعرفت على زوجتي لأول مرة في رؤيا

صحاب الأرض

المؤلف محمد الغيطي: صحاب الأرض الحصان الأسود بدراما 2026 وبكيت أثناء مشاهدته

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد