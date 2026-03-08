قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
كريم فهمي: حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في الأهلي.. وغياب الجماهير أفقد الدوري متعته

محمد البدوي

تحدث الفنان كريم فهمي عن رؤيته لواقع كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن غياب الجماهير عن المدرجات أثر بشكل واضح على مستوى المنافسة في الدوري، مشيرًا إلى أن حضور الجماهير يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة متعة كرة القدم.

الدوري بدون جمهور 

وأوضح فهمي خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المذاع على قناة النهار، أن الدوري بدون جمهور يفقد الكثير من حماسه، مؤكدًا أن الجماهير كانت دائمًا أحد أهم عوامل نجاح الكرة المصرية.

وأضاف أنه يفتقد المنافسة القوية التي كانت تصنعها الأندية الجماهيرية، مثل النادي الإسماعيلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن امتلاك هذه الأندية لقاعدة جماهيرية كبيرة كان يمنح الدوري قوة وإثارة أكبر.

مستقبل رئاسة النادي الأهلي 

وعن مستقبل رئاسة النادي الأهلي بعد الكابتن محمود الخطيب، أكد فهمي أن وجهة نظره تميل إلى أن حسام غالي يعد من الأسماء المناسبة لتولي المنصب مستقبلًا، موضحًا أنه ينتمي إلى جيل جديد ويتمتع بشخصية قوية تؤهله لهذه المسؤولية.

وأشار إلى أنه في حال عدم تولي غالي رئاسة النادي، فقد يكون رجل الأعمال ياسين منصور من الأسماء المطروحة أيضًا لتولي المهمة.

كما كشف فهمي عن لقاء سابق جمعه بالكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه تحدث معه في عدة أفكار تخص النادي، من بينها اقتراح إنشاء سينما داخل النادي الأهلي، لافتًا إلى أن الخطيب أبدى اهتمامًا بالفكرة خلال الحديث.

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

