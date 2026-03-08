كريم فهمي: حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في الأهلي.. وغياب الجماهير أفقد الدوري متعته

تحدث الفنان كريم فهمي عن رؤيته لواقع كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن غياب الجماهير عن المدرجات أثر بشكل واضح على مستوى المنافسة في الدوري، مشيرًا إلى أن حضور الجماهير يمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة متعة كرة القدم.

الدوري بدون جمهور

وأوضح فهمي خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المذاع على قناة النهار، أن الدوري بدون جمهور يفقد الكثير من حماسه، مؤكدًا أن الجماهير كانت دائمًا أحد أهم عوامل نجاح الكرة المصرية.

وأضاف أنه يفتقد المنافسة القوية التي كانت تصنعها الأندية الجماهيرية، مثل النادي الإسماعيلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن امتلاك هذه الأندية لقاعدة جماهيرية كبيرة كان يمنح الدوري قوة وإثارة أكبر.

مستقبل رئاسة النادي الأهلي

وعن مستقبل رئاسة النادي الأهلي بعد الكابتن محمود الخطيب، أكد فهمي أن وجهة نظره تميل إلى أن حسام غالي يعد من الأسماء المناسبة لتولي المنصب مستقبلًا، موضحًا أنه ينتمي إلى جيل جديد ويتمتع بشخصية قوية تؤهله لهذه المسؤولية.

وأشار إلى أنه في حال عدم تولي غالي رئاسة النادي، فقد يكون رجل الأعمال ياسين منصور من الأسماء المطروحة أيضًا لتولي المهمة.

كما كشف فهمي عن لقاء سابق جمعه بالكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه تحدث معه في عدة أفكار تخص النادي، من بينها اقتراح إنشاء سينما داخل النادي الأهلي، لافتًا إلى أن الخطيب أبدى اهتمامًا بالفكرة خلال الحديث.