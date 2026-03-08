مؤلف "صحاب الأرض" يكشف كواليس المسلسل|فيديو

أكد المؤلف والإعلامي محمد الغيطي أن مسلسل "صحاب الأرض" يعد من أفضل المسلسلات التي تُعرض خلال موسم رمضان الحالي 2026، مشيرًا إلى أنه يقدم تجربة درامية مميزة تلعب دورًا كبيرًا في التوثيق الإنساني.

العمل الحصان الأسود لدراما رمضان

وأضاف محمد الغيطي في حواره ببرنامج "لازم يتشاف"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن المسلسل يعتبر "الحصان الأسود" في دراما رمضان هذا العام.

وأوضح أن العمل يغلب عليه الطابع الوثائقي أكثر من الطابع الدرامي التقليدي، حيث يوثق لحظة إنسانية هامة.

لحظات مؤثرة أثناء المشاهدة

وأشار الغيطي إلى أنه بكى عدة مرات أثناء مشاهدته للمسلسل، معبرًا عن شكره لجميع من شاركوا في تقديم هذا العمل المميز، الذي يقدم رسالة قوية للجمهور.