رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مؤلف "صحاب الأرض" يكشف كواليس المسلسل|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المؤلف والإعلامي محمد الغيطي أن مسلسل "صحاب الأرض" يعد من أفضل المسلسلات التي تُعرض خلال موسم رمضان الحالي 2026، مشيرًا إلى أنه يقدم تجربة درامية مميزة تلعب دورًا كبيرًا في التوثيق الإنساني.

العمل الحصان الأسود لدراما رمضان

وأضاف محمد الغيطي في حواره ببرنامج "لازم يتشاف"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن المسلسل يعتبر "الحصان الأسود" في دراما رمضان هذا العام. 

وأوضح أن العمل يغلب عليه الطابع الوثائقي أكثر من الطابع الدرامي التقليدي، حيث يوثق لحظة إنسانية هامة.

لحظات مؤثرة أثناء المشاهدة

وأشار الغيطي إلى أنه بكى عدة مرات أثناء مشاهدته للمسلسل، معبرًا عن شكره لجميع من شاركوا في تقديم هذا العمل المميز، الذي يقدم رسالة قوية للجمهور.

أصحاب الأرض محمد الغيطي درما 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الضحية

فيديو الدليفري يثير الجدل.. هل رفض الرجل دفع أوردر طعام أم أن الحقيقة مختلفة؟

زيزو

بعد واقعة زيزو.. غضب التغييرات يشعل غرفة ملابس الأهلي.. والإدارة تلوح بعقوبات استثنائية

الزوجين

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

