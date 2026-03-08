قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كريم فهمي:أول مرة مثلت كان سني 14 في تقليد لمسرحية مدرسة المشاغبين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الفنان كريم فهمي عن تأثيره العميق بالفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه كان يرى صورة عادل إمام يوميًا في شارع الهرم عندما كان صغيرًا، مشيرًا إلى أنه بدأ مشواره الفني في سن 14 عامًا عندما قدم شخصية عادل إمام في عرض مدرسي لمسرحية "مدرسة المشاغبين".

عادل إمام: نجم تاريخي لم يرفع شعار “أنا رقم واحد”

وفي حديثه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، قال كريم فهمي إن عادل إمام هو "أهم نجم في تاريخ الوطن العربي"، ورغم مكانته الرفيعة، لم يصرح أبدًا بأنه رقم واحد. وأضاف: "الناس هي التي لقبته بهذا اللقب، ولم يتفاخر بذلك".

التأثر والمواقف الإنسانية لعادل إمام

وتابع كريم فهمي قائلًا: "أنا متأثر به جدًا، وأول مرة مثلت كنت في سن 14، في مسرحية مدرسية لمدرسة المشاغبين، وكنت أؤدي دور عادل إمام". وأضاف: "عادل إمام يعتبر نجمًا مهمًا في الوطن العربي، وله مواقف إنسانية هامة، حيث واجه الإرهاب في أفلامه وكان لديه مواقف جادة، كما أن ملف التعليم كان دائمًا من أهم أولوياته، ليس فقط التعليم الأكاديمي بل أيضًا أهمية كل شخص في تعلم مهنته بشكل صحيح".

الفنان كريم فهمي عادل إمام أسرار

