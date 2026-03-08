الشرطة النرويجية: الانفجار القريب من السفارة الأمريكية في أوسلو قد يكون هجوماً متعمداً

أعلنت الشرطة النرويجية أن الانفجار الذي سُمع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة أوسلو قد يكون هجوما متعمدا، مرجحةً ارتباطه بالوضع الأمني الراهن.



ونقلت وكالة «رويترز» عن الشرطة قولها إن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد طبيعته والجهات المحتملة وراءه، مؤكدة أن فرق الأمن والطوارئ انتشرت في محيط الموقع عقب وقوع الانفجار.



ولم تُعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع إصابات.

و في وقت سابق، قالت الشرطة النرويجية إن السفارة الأمريكية في أوسلو تعرضت لانفجار فجر اليوم أسفر عن أضرار طفيفة دون إصابات.

تُجري الشرطة النرويجية تحقيقاً في انفجار وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو.

وقالت إدارة شرطة أوسلو إنه سُمع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة، الواقعة في غرب أوسلو، حوالي الساعة الواحدة صباحاً (0000 بالتوقيت العالمي ).

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إنهم رأوا دخاناً يتصاعد من المنطقة.

ماذا قالت الشرطة؟



صرح المتحدث باسم الشرطة مايكل ديليمير لهيئة الإذاعة العامة NRK بأن الانفجار وقع بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة.

ونقلت هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) عن ديليمير قوله: "تلقينا عدة بلاغات عن انفجار حوالي الساعة الواحدة صباحاً. ووصلنا بعد ذلك بوقت قصير وتأكدنا من وقوع انفجار استهدف السفارة الأمريكية".

وأضاف: "هناك أضرار طفيفة".

وقالت الشرطة إن عملية البحث عن الجناة جارية، لكنها لم تقدم مزيداً من المعلومات حول طبيعة الانفجار وسببه.

وقال ديليمير إنه لم يتم العثور على المزيد من الأجهزة المتفجرة في المنطقة.