بولندا تدعم انضمام أيسلندا والنرويج إلى الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، عن دعمه الكامل لانضمام أيسلندا والنرويج إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك سيعزز التكتل.

ورحب توسك - خلال اجتماعه بنظيرته الأيسلندية، كريسترون فروستادوتير، في وارسو، حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الخميس/ - بالاستفتاء الأيسلندي المرتقب حول إمكانية إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه سيكون "سعيدا للغاية" بانضمام أيسلندا وجارتها النرويج إلى التكتل.

وقال توسك إن بولندا وأيسلندا على قناعة تامة بأن السلام العادل في أوكرانيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق سيناريو إيجابي في أوروبا.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، سلطت رئيسة وزراء أيسلندا الضوء على خبرة بلادها في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الحرارية الأرضية، كمجال للتعاون المحتمل.