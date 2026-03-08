العماري: مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها في ترسيخ الاستقرار داخليًا وإقليميًا

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته الدائمة بشأن ضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح العماري أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة مراقبة الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن في الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.

رؤية متكاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متكاملة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية، وتعمل على التعامل معها بحكمة وتوازن يحافظ على مصالح الدولة ويصون استقرارها.

وأشار العماري إلى أن تأكيد الرئيس السيسي الدائم على أهمية الاستثمار في الإنسان المصري يعكس إيمان الدولة بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة، لافتًا إلى أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل في مختلف المجالات.

واختتم النائب سعيد العماري تصريحاته بالتأكيد على أن مواقف الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية تعكس ثبات السياسة المصرية الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تواصل القيام بدورها المحوري في دعم السلام وترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط.