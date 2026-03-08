قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تجيب

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة
هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة
إيمان طلعت

يعتقد الكثير أنه إذا صلى التراويح أو قيام الليل فى رمضان فهو بذلك يعوض ما فاته من صلوات فائتة ولكن هذا اعتقاد خاطئ، وهذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة الفائتة حتى نعوضها؛ لابد أن نصليها مرة أخرى، كمن فاته الظهر، فلا يصلى ركعتي قيام ليل بنية انه يعوض الظهر الذى فاته، بل عليه ان يصلى الظهر 4 ركعات، ولا يصلي قيام ليل أو سنن بنية أن هذا يقضي ما فاته من فرائض.

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة ؟

وأشار الى أن الكثير يعتقد أنه إذا صلى سنن ونوافل فهو بذلك يعوض ما فاته من فرائض، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فالسنن لا تغنى عن الفوائت إطلاقًا وإنما تصلى الفرائض كما هى.

هل صلاة النوافل تغني عن الفوائت

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية السابق، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.

وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.

حكم الجمع بين الصلوات بنية قضاء الفوائت وقيام الليل

وأوضح عاشور أن قيام الليل سنة مؤكدة، وقضاء الفوائت فرض، عند جمهور أهل العلم، فهو- إذن- مقدم على قيام الليل الذي هو نافلة.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم صلاة الفوائت مع قيام الليل ؟»، أن صلاة الفوائت هى قضاء ما فات المسلم من فرائض الصلوات والتى يمكن أن تصلى فرض قديم مع فرض حالى أو تصلى مجمعة والتى يجب على الإنسان قضاؤها، أما صلاة قيام الليل فهى سنُة مؤكدة يستحب القيام بها.

وبيًن أنه يجب على المسلم تقسيم الوقت الذي يستطيع فيه أداء العبادات إلى قسمين الأول (صلاة الفوائت) أما باقى هذا الوقت فيخصص (لقيام الليل) لما فيها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر والمناجاة.

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة قيام الليل فى رمضان فضل قيام الليل في رمضان هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة هل صلاة النوافل تغني عن الفوائت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

مرور الشرقية

حملات مرورية مكبرة لضبط المنظومة المرورية بشوارع وطرق الشرقية

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد