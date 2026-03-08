قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
فن وثقافة

وزير الصحة يزور هاني شاكر في المستشفى للاطمئنان على حالته

هاني شاكر
هاني شاكر
سعيد فراج

كشفت الفنانة نادية مصطفى -عبر حسابها الخاص على فيسبوك- تفاصيل زيارة وزير الصحة للفنان هاني شاكر، بالمستشفى. 

وكتبت نادية مصطفى، عبر فيسبوك: «في لفتة إنسانية طيبة .. قام  اليوم معالى وزير الصحة الدكتور  خالد عبد الغفار  بزيارة الفنان الكبير وأمير الغناء العربى هاني شاكر للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات وضعه الطبى».

وأضافت نادية مصطفى: «وخلال الزيارة حرص معاليه على الاطمئنان على سير الرعاية الطبية المقدمة له متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمنّ الله عليه بموفور الصحة والعافية ليعود سريعاً إلى جمهوره ومحبيه الذين يحيطونه بالحب و بالدعاء». 

حالة هاني شاكر 

كشفت الفنانة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة واجراء عملية دقيقة من أيام فى القولون. 

قالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد : هانى لسه فى العنايه المركزه تحت الاشراف الطبى وممنوع من الزيارة لكن هو غير فاقد للوعى، وزوجته وابنه بس اللى بيدخلوا يشوفوه وهو عارفهم تماما. 

وأضافت نادية مصطفى : نرجو من الله أن يشفيه ويعود الى جمهوره وعشاقه ليمتعهم بأعماله الخالدة لانه يعد رمزا من رموز الفن المصري والعربي. 

كما كشفت الفنانة نادية مصطفى -من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك- عن تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مجددا.

وكتبت نادية مصطفى، فيسبوك، قالت فيه: «أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية.. ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفيه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا.. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب».

وتابعت، نادية مصطفى: «ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام اللهم تقبل يارب».

نادية مصطفى هاني شاكر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

مهرجان الاقصر

تفاصيل ملتقى صناع المهرجانات الأفريقية بمهرجان الأقصر

مسلسل رأس الأفعى

موعد انتهاء تصوير مسلسل رأس الأفعى.. خاص

مسلسل نون النسوة

عايزين نشغل الشغل.. لازمة مى كساب بمسلسل نون النسوة تشعل السوشيال ميديا

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

