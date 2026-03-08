السفير الإيراني في المملكة المتحدة: على لندن الحذر الشديد قبل التورط أكثر في الحرب

أ ش أ

حذر السفير الإيراني في المملكة المتحدة سيد علي موسوي، المملكة المتحدة قبل التورط أكثر في الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران.

وفي برنامج "صنداي" على قناة "بي بي سي"، قال السفير الإيراني "إذا استُخدمت منشآت أو ممتلكات أو قواعد ضد الشعب الإيراني"، فستُعتبر "أهدافًا مشروعة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اصطدمت طائرة مُسيّرة صغيرة بمدرج قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، مُسببةً ما وصفته وزارة الدفاع بأنه "أضرار طفيفة".

وحثّ الديمقراطيون الليبراليون الحكومة على "تجنب الانجرار أكثر إلى هذه الحرب غير الشرعية والمُدمرة".

وتتواجد حاملة الطائرات "إتش إم إس دراجون" - المُجهزة بقدرات دفاع جوي - حاليًا في بورتسموث، لكنها ستُرسل إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز الأمن حول قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري بقبرص.

ومن المُتوقع أن تُبحر الأسبوع المُقبل.

وأُبلغ طاقم حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" بضرورة الاستعداد للمغادرة خلال خمسة أيام. (أ ش