ممدوح عباس يتولى ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد

حرص ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي على حل كافة الأزمات التي تواجه الفريق خلال الفترة الماضية ومازال يقدم دعم غير محدود للنادي.

وخلال لقاء ممدوح عباس مع مجلس إدارة نادي الزمالك أمس في حفل إفطار بعد توليه منصب الرئيس الشرفي.

وعرض ممدوح عباس على أعضاء المجلس تقديم أي مساعدة لحل الأزمات داخل النادي حاليا للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.

وطلب مجلس إدارة الزمالك من ممدوح عباس التدخل لحل أزمة تجديد عقد حسام عبدالمجيد بعد رفض اللاعب الاستمرار والتمسك بالاحتراف الأوروبي.

ووافق رئيس النادي الشرفي على تولي الملف ومحاولة التوصل لاتفاق مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك في إطار الدعم الغير محدود الذي يقدمه رجل الأعمال ممدوح عباس لنادي الزمالك لاستعادة طريق الانتصارات والبطولات.