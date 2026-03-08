أذكار تحصّن المسلم يوميًا.. دعاء دخول المسجد والخروج منه وأفضل ما يقال للحفظ من الشرور

كشف الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، عن مجموعة من الأذكار والأدعية المستحبة التي يُسنّ للمسلم ترديدها في حياته اليومية، خاصة عند دخول المسجد أو الخروج منه، لما لها من فضل كبير في جلب الرحمة والحفظ من الشرور.

الأدعية المستحبة عند دخول المسجد

وأوضح خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد، أن من الأدعية المستحبة عند دخول المسجد أن يقول المسلم: «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك».

وأضاف أن الدعاء الذي يُستحب قوله عند الخروج من المسجد هو: «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان».

وأشار إلى أنه عند سماع الأذان يُفضل للمسلم أن يردد خلف المؤذن نفس الكلمات، وعند قوله «حي على الصلاة» و«حي على الفلاح» يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

أذكار الصباح والمساء

كما أكد أهمية المداومة على الأذكار اليومية التي تحصّن الإنسان وتحفظه من الشرور، موضحًا أن ذكر الله يجلب البركة والطمأنينة للقلب، ومن أبرز هذه الأذكار قراءة سور الإخلاص والفلق والناس، وآية الكرسي، إلى جانب الدعاء: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، فضلًا عن أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تُقال قبل النوم.