مدرب إسبانيا يشيد بالمغرب قبل المونديال: منتخب استثنائي قادر على ترك بصمة

أشاد مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، بقوة المنتخب المغربي، واصفًا إياه بـ"المنتخب الاستثنائي"، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها الصيف المقبل.

إشادة خاصة بالمنتخب المغربي

وخلال مقابلة مع شبكة RNE Deportes الإسبانية، تحدث المدرب الإسباني عن المنتخبات الأفريقية المرشحة للتألق في المونديال، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بمنتخب السنغال بطل كأس أمم أفريقيا 2025، لكنه أكد أن منتخب المغرب لكرة القدم يمتلك مقومات تجعله فريقًا استثنائيًا قادرًا على المنافسة بقوة.

وقال دي لا فوينتي: "أعجبني منتخب السنغال كثيرًا، لكن المغرب يبدو لي منتخبًا استثنائيًا"، في إشارة إلى التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال السنوات الأخيرة.

إشادات متكررة بأسود الأطلس

وليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها مدرب إسبانيا بالمنتخب المغربي، إذ سبق أن أكد في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية أن أسود الأطلس يعدون من بين المنتخبات القادرة على المنافسة على لقب مونديال 2026.

مشوار قوي في أفريقيا

كان المنتخب المغربي قد بلغ نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مطلع العام الجاري، وكان قريبًا من تحقيق اللقب القاري الأول منذ نحو 50 عامًا، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في مواجهة مثيرة.

إنجاز تاريخي في مونديال 2022

ويحظى المنتخب المغربي بثقة كبيرة بعد إنجازه التاريخي في كأس العالم 2022، عندما بلغ الدور نصف النهائي ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

استعدادات للمونديال

ويواصل منتخب المغرب، بقيادة مدربه الجديد محمد وهبي، استعداداته للمونديال عبر خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري أمام منتخبي الإكوادور وباراجواي.

مجموعة صعبة في كأس العالم

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، في مجموعة تبدو قوية ومليئة بالتحديات لأسود الأطلس.