قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إسبانيا يشيد بالمغرب قبل المونديال: منتخب استثنائي قادر على ترك بصمة

دي لا فوينتي
دي لا فوينتي
إسلام مقلد

أشاد مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، بقوة المنتخب المغربي، واصفًا إياه بـ"المنتخب الاستثنائي"، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها الصيف المقبل.

إشادة خاصة بالمنتخب المغربي

وخلال مقابلة مع شبكة RNE Deportes الإسبانية، تحدث المدرب الإسباني عن المنتخبات الأفريقية المرشحة للتألق في المونديال، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بمنتخب السنغال بطل كأس أمم أفريقيا 2025، لكنه أكد أن منتخب المغرب لكرة القدم يمتلك مقومات تجعله فريقًا استثنائيًا قادرًا على المنافسة بقوة.

وقال دي لا فوينتي: "أعجبني منتخب السنغال كثيرًا، لكن المغرب يبدو لي منتخبًا استثنائيًا"، في إشارة إلى التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال السنوات الأخيرة.

إشادات متكررة بأسود الأطلس

وليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها مدرب إسبانيا بالمنتخب المغربي، إذ سبق أن أكد في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية أن أسود الأطلس يعدون من بين المنتخبات القادرة على المنافسة على لقب مونديال 2026.

مشوار قوي في أفريقيا

كان المنتخب المغربي قد بلغ نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مطلع العام الجاري، وكان قريبًا من تحقيق اللقب القاري الأول منذ نحو 50 عامًا، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في مواجهة مثيرة.

إنجاز تاريخي في مونديال 2022

ويحظى المنتخب المغربي بثقة كبيرة بعد إنجازه التاريخي في كأس العالم 2022، عندما بلغ الدور نصف النهائي ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

استعدادات للمونديال

ويواصل منتخب المغرب، بقيادة مدربه الجديد محمد وهبي، استعداداته للمونديال عبر خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري أمام منتخبي الإكوادور وباراجواي.

مجموعة صعبة في كأس العالم

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، في مجموعة تبدو قوية ومليئة بالتحديات لأسود الأطلس.

منتخب إسبانيا إسبانيا لويس دي لا فوينتي دي لا فوينتي المنتخب المغربي كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

تامر حبيب

قولولي إن ده كابوس..تعليق تامر حبيب على واقعة الاعتداء على كلب

النجم هاني شاكر

مصدر مقرب من هاني شاكر يكشف لصدي البلد تطورات حالتة الصحية

مهرجان الاقصر

تفاصيل ملتقى صناع المهرجانات الأفريقية بمهرجان الأقصر

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد