قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اليوم العالمي للمرأة.. تخفيض ساعات العمل اليومية للموظفة من ذوي الإعاقة بمقدار ساعة

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
معتز الخصوصي

يحتفل اليوم 8 مارس العالم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام ، ومنح قانون الخدمة المدنية المرأة الموظفة من ذوي الإعاقة العديد من المزايا والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

تخفيض ساعات العمل اليومية
 

وتضمن قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

نص قانون الخدمة المدنية على أنه تستحق الموظفة من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظفة من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبها، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامتها، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالتها.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم   الأحد  الموافق  8  /3/ 2026   بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتم اعتراف الأمم المتحدة رسميًا باليوم العالمي للمرأة في عام 1977.

 ونشأ هذا اليوم لأول مرة نتيجة لأنشطة الحركات العمالية النسائية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث طالب تلك الحركات بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والاجتماعي والمدنى.

 ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " الحقوق والعدالة والعمل من أجل جميع النساء والفتيات" وبهذه المناسبة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في هذا اليوم بياناًً صحفياًً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات .                                                            

    وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2026 (بيانات أولية)


بلغ عدد سكان مصر بالداخل (108.6مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 52.8 مليون نسمة بنسبة 48.6%.

وبلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).

ووفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2024/2025)،    بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.7% مقابل 50.3% للذكور.
  

    وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2024


    انخفضت عدد عقود الزواج عام 2024 حيث بلغ 936739 عقد مقارناً بعام 2023 حيث كان    961220 عقد.
   ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273892 حالة عام 2024 مقارناً بعام 2023 حيث كانت       265606 حاله طلاق.    

-  وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2025
    ارتفع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل إلى 20.7% مقارنة     بعام 2024 حيث بلغ 16.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر).


    ارتفع معدل مساهمة الذكور في قوة العمل إلى 70.6%  ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2024 حيث بلغ  70.3%.


    انخفض معدل البطالة للإناث إلى 15.3% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 17.1%


    كما انخفض أيضا معدل البطالة للذكور من 3.7%  مقارنة بعام 2024 حيث بلغ  4.2%.


    ارتفع معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) إلى 17.5% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 14.0%.


    ارتفع معدل التشغيل للذكور ارتفاعاً طفيفاً إلى  67.9% مقارنة بعام 2024 حيث بلغ 67.4%.


    بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.0% من إجمالي المشتغلات بينما بلغت 83.8% عام 2024.


    ارتفعت نسبة الذكور الذين يعملون عمل دائم إلى 70.2% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 61.4%.


    بلغت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 53.3% مقابل 34.3% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحى 51.6% مقابل 29.9% للذكور.


       بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 25.8% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت المشتغلات في الزراعة والصيد 25.2%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات والمبيعات 18.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 8.5%،  والقائمات بالأعمال الكتابية 7.2%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن   إليهم 2.8%.

    المرأة في مواقع صنع القرار عام (2025 /2026)


    حصلت المرأة على 4 حقائب وزارية (التنمية المحلية والبيئة، التضامن الإجتماعى، الثقافة والإسكان والمجتمعات العمرانية) داخل مجلس الوزراء بنسبة 13.3% من الوزراء في الحكومة  عام 2026.
    بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب حوالى27%، بإجمالي 160 مقعدًا من أصل 568 مقعد موزعة كالتالى: (142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي) عام 2025.

المجلس القومى للمرأة 2025
 

 التمكين السياسي
قام المجلس بعمل حملة " صوتك أمانة" من خلال تنويهات إذاعية بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى عبر محطات الإذاعة بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ودورها في بناء المرحلة القادمة.


تم إطلاق لقاءات توعوية بهدف تعزيز وعي المرأة بحقوقها الدستورية والسياسية، دعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة مما يسهم في بناء كوادر نسائية قادرة على التفاعل مع القضايا الوطنية استهدفت 355 مشاركاً ومشاركة من فئات متنوعة.
 

التمكين الإقتصادى


تم تسجيل 35,046 سيدة على تطبيق "تحويشة" الإلكتروني كمهتمات بالبرنامج، بما يعزز الشمول المالى والإدخار الرقمي.
ينفذ المجلس برامج للتوعية المالية بهدف رفع وعي السيدات بكيفية إدارة أموالهم بشكل فعال من خلال تزويدهن بالمعرفة والمهارات الأساسية للتعامل مع الموارد المالية واتخاذ قرارات مالية رشيدة، استفادت منهن 246,707 سيدة.


 مجال التمكين الاجتماعي


عقد المجلس حلقة نقاشية بعنوان” تنفيذ أنشطة المجلس في  ضوء وضع مصر في المؤشرات الدولية وتمكين المرأة " تم عرض نتائج المؤشرات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين من تقدم يستحق الإشادة وتحديات تتطلب العمل الجاد والمضاعف لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية .203.
إطلاق مبادرة " صحح مفاهيمك" بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع وزارة الأوقاف لتعزيز جهود التوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالقيم الأسرية والمجتمعية.
 

 مجال الحماية 


عقد حلقة  نقاش حول ”قانون العمل الجديد ومكتسباته للمرأة ف مجال العمل “وبلغ عدد المستفيدين 493 مستفيد/ة.
 نـجحت اللجنة فى إحباط عدة (8) محاولات لختان الإناث بواقع(7) حالات بمحافظة أسيوط وحالة واحدة بمحافظة سوهاج، وذلك من خلال بلاغات من ميسرات برنامج "نورة" اثناء تنفيذ الجلسات التوعوية.

اليوم العالمي للمرأة قانون الخدمة المدنية ساعات العمل اليومية الموظفة من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

فريق الأهلي

غيابات الأهلي في مواجهة طلائع الجيش غدا بالدوري

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك

الزمالك يتصدر والأهلي شريكا في الوصافة.. جدول ترتيب الدوري المصري

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد