قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا لا يذكر القرآن أسماء بعض الشخصيات في القصص؟.. خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم ذكر قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح دون أن يذكر اسمه صراحة، موضحًا أن القرآن لم يذكر الاسم بينما ورد في السنة أنه الخضر، ويُقال أيضًا الخِضْر بكسر الضاد، وكلا اللفظين متداولان والمعنى واحد.

لماذا لا يذكر القرآن أسماء بعض الشخصيات في القصص؟

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن القرآن الكريم يتبع منهجًا خاصًا في عرض القصص، يقوم على الاهتمام بالمضمون والمعنى أكثر من التفاصيل الشكلية أو الأسماء، مشيرًا إلى أن القرآن معجز في لفظه ومضمونه، لكنه أحيانًا يتعمد إخفاء بعض التفاصيل التي لا يترتب عليها عمل أو فائدة مباشرة للناس.

وأضاف أن هذا المنهج يظهر في عدد من القصص القرآنية، مثل قصة ذي القرنين، حيث ذكر القرآن اللقب المعروف به دون ذكر اسمه الحقيقي، وكذلك في قصة أصحاب الكهف عندما قال تعالى: «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم»، موضحًا أن القرآن لم يحدد عددهم بشكل قاطع رغم قدرته على ذلك، ليؤكد أن العبرة في القصة وليست في التفاصيل.

وأشار إلى أن بعض الناس ينشغلون بتفاصيل لا يترتب عليها عمل، مثل البحث عن أسماء إخوة سيدنا يوسف أو نوع الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس، أو نوع الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أو حتى نوع النملة التي تحدثت في قصة سيدنا سليمان، لافتًا إلى أن هذه الأسئلة تعد من باب التكلف لأنها لا تضيف فائدة حقيقية لفهم الرسالة.

وأكد أن القرآن الكريم يوجه الناس إلى التركيز على المعاني والعبر الأساسية، مستشهدًا بقوله تعالى بعد ذكر قصة أصحاب الكهف: «فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا»، أي الاكتفاء بما ورد من معلومات ظاهرة دون الانشغال بتفاصيل لا تفيد.

وأشار إلى أن نفس الأمر ينطبق على تفاصيل أخرى لم يذكرها القرآن، مثل أسماء الفتاتين اللتين قابلتا سيدنا موسى عند البئر، موضحًا أن عدم ذكر هذه التفاصيل يعني أنها ليست محل العبرة، وأن التركيز يجب أن يكون على مضمون القصة والدروس المستفادة منها.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي القرآن لماذا لا يذكر القرآن أسماء بعض الشخصيات في القصص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد