شيماء سيف ترفض الميزان.. ورامز جلال: مش هتخس غير على أيدي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار بشأن حلقة الفنان رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي استضاف خلاله الفنانة شيماء سيف؛ وجاءت أبرز تلك الأخبار كالتالي:

شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش

حلت الفنانة شيماء سيف ضحية اليوم في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر.

مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار

استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم بكلمات مثيرة عن الفنانة شيماء سيف؛ حيث قال: "الموديل اللي معانا حاولت كل المحاولات علشان تخس قررت أعمل اللي عليا قولت دي مش هتخس غير على أديا".

والله العظيم لو اتشقلبتوا.. شيماء سيف ترفض الميزان ببرنامج رامز ليفل الوحش

أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل برد غريب على فقرة الوزن ببرنامج رامز ليفل الوحش؛ حيث قالت: "والله العظيم لو اتشقلبتوا ما هطلع على ميزان أبدا".

رامز جلال ساخرا من شيماء سيف: معندهاش بيت كارتر طلقها ورماها في الشارع

سخر الفنان رامز جلال خلال تقديمه الفنانة شيماء سيف ببرنامج رامز ليفل الوحش؛ قائلا: “معندهاش بيت كارتر طلقها ورماها في الشارع”.

رامز جلال مستقبلا شيماء سيف: الرجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة

قال الفنان رامز جلال خلال تقديم برنامج رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم: “الرجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة ضيفتي حاولت كل المحاولات إنها تخس ومعرفتش وقررت أعمل اللي عليا وقولت مش هتخس غير على إيدي”.