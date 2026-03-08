قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شيماء سيف ترفض الميزان.. ورامز جلال: مش هتخس غير على أيدي

شيماء سيف
شيماء سيف
محمد البدوي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار بشأن حلقة الفنان رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي استضاف خلاله الفنانة شيماء سيف؛ وجاءت أبرز تلك الأخبار كالتالي:

شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
حلت الفنانة شيماء سيف ضحية اليوم في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر.

مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
استهل الفنان رامز جلال حلقة اليوم بكلمات مثيرة عن الفنانة شيماء سيف؛ حيث قال: "الموديل اللي معانا حاولت كل المحاولات علشان تخس قررت أعمل اللي عليا قولت دي مش هتخس غير على أديا".

والله العظيم لو اتشقلبتوا.. شيماء سيف ترفض الميزان ببرنامج رامز ليفل الوحش
أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل برد غريب على فقرة الوزن ببرنامج رامز ليفل الوحش؛ حيث قالت: "والله العظيم لو اتشقلبتوا ما هطلع على ميزان أبدا".

رامز جلال ساخرا من شيماء سيف: معندهاش بيت كارتر طلقها ورماها في الشارع
سخر الفنان رامز جلال خلال تقديمه الفنانة شيماء سيف ببرنامج رامز ليفل الوحش؛ قائلا: “معندهاش بيت كارتر طلقها ورماها في الشارع”.

رامز جلال مستقبلا شيماء سيف: الرجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة
قال الفنان رامز جلال خلال تقديم برنامج رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم: “الرجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة ضيفتي حاولت كل المحاولات إنها تخس ومعرفتش وقررت أعمل اللي عليا وقولت مش هتخس غير على إيدي”.

رامز ليفل الوحش رامز جلال شيماء سيف الفنانة شيماء سيف

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

