صفات عظيمة نستفيد منها من صداقة رسول الله وأبو بكر الصديق

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن علاقة الصداقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم ترد الدنيا مثلها، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون والصدق في الحياة.

الكفاءة في حسن النظر

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصداقة بين النبي وأبو بكر الصديق قامت على الكفاءة في حسن النظر وطيب التفكير، والصبر على الأذى، والتأني في الرأي والمشورة.

وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن الصديقان ابتعدا عن المعاصي رغم نشأتهما في بيئة مليئة بها، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُروَ عنه ارتكاب أي معصية، وكذلك كان أبو بكر الصديق، ما يعكس نبل الأخلاق والسعي المستمر وراء الحق والحقيقة في حياتهما.

