إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

صفات عظيمة نستفيد منها من صداقة رسول الله وأبو بكر الصديق

نظير عياد
نظير عياد
محمد البدوي

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن علاقة الصداقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم ترد الدنيا مثلها، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون والصدق في الحياة.

الكفاءة في حسن النظر

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصداقة بين النبي وأبو بكر الصديق قامت على الكفاءة في حسن النظر وطيب التفكير، والصبر على الأذى، والتأني في الرأي والمشورة.

وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن الصديقان ابتعدا عن المعاصي رغم نشأتهما في بيئة مليئة بها، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُروَ عنه ارتكاب أي معصية، وكذلك كان أبو بكر الصديق، ما يعكس نبل الأخلاق والسعي المستمر وراء الحق والحقيقة في حياتهما.
 

نظير عياد مفتي الجمهوري الصداقة

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

بصيرة

للعام السابع.. بصيرة ترسّخ الدمج المجتمعي بمشاركة أبنائها من المكفوفين في تعبئة كراتين رمضان

صناع الخير

في اليوم العالمي للمرأة.. صناع الخير سند «سيدات مصر».. تمكين اقتصادي واجتماعي وخدمات طبية

قداس ذكرى الأنبا صرابامون

رهبان الدير والكهنة يحيون ذكرى الأنبا صرابامون بالقداس الإلهي

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

