بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه

ولاء عبد الكريم

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، أن مجتمع الأعمال سدد نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية ملفات ضريبية، وذلك بعد تلقي مصلحة الضرائب ما يقرب من 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، في خطوة تعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الإصلاح الضريبي التي تنفذها الدولة.
وقال الوزير خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد إن الشركات التي بادرت بالسداد الطوعي أقرت كذلك بحجم أعمال وأنشطة إضافية تقدر بنحو تريليون جنيه خلال عام واحد، وهو ما يعكس اتساع القاعدة الضريبية واندماج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف كوجك أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على إنشاء وحدة مركزية متخصصة لتيسير إجراءات خروج الشركات من السوق، بما يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات بشكل كامل دون تأخير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الدورة الاقتصادية للشركات.

وأوضح وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع طرح مزايا إضافية لصانع السوق بما يدعم زيادة السيولة وتنشيط التداولات في السوق.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم كذلك تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تقرر القيد في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي ودعم توسع الشركات.

الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية

إسرائيل تدرس إنشاء صندوق خاص لتمويل حرب إيران

1.5 مليار شيكل خسائر يومية .. إسرائيل تدرس إنشاء صندوق خاص لتمويل حرب إيران

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة أهم مركز جوي للحرس الثوري في قلب طهران

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

