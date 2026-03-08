تشكيل ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إنتر ميلان وإي سي ميلان، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك – أكانجي – باستوني.

خط الوسط: لويس هنريكي – باريلا – زيلينسكي – مخيتاريان – ديماركو.

خط الهجوم: إسبوزيتو – بوني

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إستوبينان – بافلوفيتش – دي وينتر – توموري.

خط الوسط: ساليمايكيرز – فوفانا – مودريتش – رابيو.

خط الهجوم: بوليسيتش – لياو.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف برصيد 57 نقطة.