أحمد حسن: ممدوح عباس يتعهد بحل أزمات فريق الكرة ومستحقات لاعبي الزمالك

كشف نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن عن تطورات جديدة داخل الزمالك، تتعلق بأزمات فريق الكرة ومستحقات اللاعبين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مصدر بالزمالك..ممدوح عباس تعهد بحل أي أزمة خاصة بفريق الكرة ومستحقات اللاعبين ”.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري؛ بعد الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمع الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك إنبي في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.