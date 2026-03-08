تألق لافت.. ناصر منسي يسهم في 9 أهداف مع الزمالك آخر 7 مباريات بالدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن الأرقام المميزة التي يحققها مهاجم الزمالك ناصر منسي خلال الفترة الأخيرة في منافسات الدوري.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ناصر منسي ساهم بأهداف في جميع المباريات في اخر ٧ مباريات خاضها الزمالك في الدوري .. ساهم بهدف واحد على الاقل في كل مباراة .. اخر ٧ مباريات ساهم في ٩ اهداف .. سجل ٤ اهداف وصنع ٥ اهداف”.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري؛ بعد الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمع الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك إنبي في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.