تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني

نجح فريق رايو فايكانو في خطف التعادل من اشبيلية 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح أشبيلية التسجيل مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق المهاجم أكور أدامز بضربة رأسية متقنة من مسافة قريبة مستفيداً من عرضية سيزار أزبيليكويتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح رايو فايكانو في إدراك التعادل سريعاً وتحديداً في الدقيقة 49 عبر تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى بتوقيع اللاعب باشا إسبينو.

رفع فايكانو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثالث عشر.