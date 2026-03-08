قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى
عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
رياضة

تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني

فريق رايو فايكانو
عبدالحكيم أبو علم

نجح فريق رايو فايكانو في خطف التعادل من اشبيلية 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح أشبيلية التسجيل مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق المهاجم أكور أدامز بضربة رأسية متقنة من مسافة قريبة مستفيداً من عرضية سيزار أزبيليكويتا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح رايو فايكانو في إدراك التعادل سريعاً وتحديداً في الدقيقة 49 عبر تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى بتوقيع اللاعب باشا إسبينو.

رفع فايكانو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثالث عشر.

الدوري الاسباني اشببيلية فريق رايو فايكانو كرة قدم أكور ادامز

